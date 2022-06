La falta de gasoil afecta un servicio clave en el Sur provincial

La Argentina sufre desde hace semanas desabastecimiento de gasoil. Esto se ha vuelto un problema que afecta la movilidad de camiones y buses. En el sur de la provincia de Mendoza, Bomberos Voluntarios de Salto de las Rosas, San Rafael, informaron que sus servicios se encuentran limitados.

El comandante del cuerpo de bomberos voluntarios, Pablo Franciulli, explicó que la falta del combustible limita el servicio sumamente esencial que prestan a la zona de la Cañada Seca y los distritos cercanos.

Franciulli, en diálogo con Vibra FM, informó que el estado provincial asigna, mediante tarjetas de sistema "YPF RUTA", montos fijos para sus vehículos pero que "cada vez que aumenta el combustible se reduce la cantidad de litros de carga".

"En lo que va del año venimos perdiendo alrededor de 100 litros de combustible y en lo que va del mes unos 30 litros”, explicó el comandante del cuerpo de bomberos.

La falta de gasoil afecta a gran parte del país y Mendoza es una de las provincias que están en rojo.

Además, explicó que, para suplir la demanda se utiliza combustible del municipio, pero el pedido "todavía no se ha efectuado". "Hace dos días nuestro stock mermó de tal manera que hemos quedado restringidos a actuar en la zona urbana de Salto de las Rosas y a algún accidente circunstancial que pueda haber”, informó.

Franciulli apuntó contra los funcionarios públicos a quienes calificó de "incompetentes" ya que "podrían establecer un sistema de ajustes de los montos mensuales para cubrir los aumentos de precio u otorgar un cupo de litros para que nos dejen con el mismo stock de gasoil".

El comandante advirtió que la provincia no invierte dinero para mantener las unidades y la comuna no responde a una solicitud enviada a principios de año. “Hoy estamos con un camión que necesita nuevas cubiertas, otro con un problema en la neumática y un tercero con inconvenientes en los portones de apertura. Son vehículos que tienen mucha actividad y necesitan un mantenimiento permanente”.

"Aunque seamos bomberos voluntarios necesitamos la estructura del Estado porque quienes nos llaman para las intervenciones es la comisaría o el 911. Entonces no puede ser que el Estado nos tenga en cuenta para resolver problemas que ellos no pueden solucionar, pero no hagan el aporte que les corresponde por ley”.