La migraña y el dolor de cabeza pueden sonar parecido pero no son lo mismo. Muchas veces se confunden creyendo que si tenemos uno por ende tenemos el otro, pero no es así por regla. Muchos pacientes que padecen la enfermedad no acuden por atención médica y optan por automedicarse, lo que complica aún más el cuadro. Por ello, es importante saber reconocer los síntomas y poder explicárselos a un médico.

La migraña afecta a 1 de cada 5 mujeres y es una enfermedad genética, por lo tanto, si uno tiene migraña los hijos tienen 50% de probabilidades de tenerla. Igualmente, puede haber una alteración genética que provoque que una persona tenga la enfermedad sin que nadie más en su familia la tenga.

La médica de la Clínica Mayo, Amaal Starling, se especializa en dolores de cabeza primarios y secundarios incluyendo migrañas y dolores de cabeza post trauma. La especialista explica que la cefalea es un síntoma como el dolor de garganta y sí es correcto decir que es el síntoma primario de la migraña, pero no necesariamente es migraña. Aunque el dolor de cabeza sea el malestar relacionado históricamente con esta enfermedad neurológica no es el único.

El 50% de las personas que tienen migraña no lo saben.

¿Cómo distinguir la migraña del dolor de cabeza?

La doctora Starling explica que hay 3 "pasos" para reconocer la migraña.

Lo primero es entender que dolor de cabeza y migraña no son sinónimos. Esta última presenta más síntomas que la cefalea. Los síntomas que suelen acompañar al dolor de cabeza son mareos, que la luz moleste a la vista, sentirse enfermo del estómago, confusión y hasta entumecimiento o debilidad en cualquier parte del cuerpo, lo que podría ser un indicio de accidente cerebrovascular y habría que ir a una guardia. Hay 3 preguntas claves para identificar la migraña, si se responde que si a 2 de ellas se recomienda visitar a un médico:

¿Tenes dolores de cabeza que te hagan imposible seguir con tus actividades diarias?

que te hagan imposible seguir con tus actividades diarias? Cuando tenes dolor de cabeza , ¿preferirías estar en una habitación con la luz apagada?

, ¿preferirías estar en una habitación con la luz apagada? Cuando tenes cefalea, ¿también tenes nauseas o perder el apetito?

Las personas que integran los grupos de riesgo deben estar atentos a sus síntomas.

¿Cuándo voy a urgencias?

Siempre que presentemos alguno de los síntomas anteriormente nombrados hay que hacerse ver por un profesional. Ahora le pregunta es, ¿cuándo se que necesito atención urgente? La doctora Starling recomienda a los 3 grupos de riesgo que cuando presenten algunos de los síntomas ya descriptos acudan a emergencias. Los grupos de riesgo son: los niños menores a 12 años, los adultos mayores a 50 años y las embarazadas.

Cómo prevenir la migraña

Como explicó la médica, la migraña es una enfermedad genética y hereditaria aún así, también puede ocurrir una mutación que la provoque. Por ello, para aquellas personas que no tienen migraña crónica (más de 15 episodios al mes) y para los que quieren prevenirlo lo recomendado es llevar una vida sana. Es decir, antes de llegar a una medicación se recomienda hacer ejercicio diario, comer saludable y tener una buena higiene del sueño. Es muy importante el factor sueño porque determina nuestra rutina y la manera de enfrentar el día.

Quienes ya tienen migraña -y para que esta no se vuelva crónica- deben mantener también un estilo de vida sano y evitar automedicarse. La utilización incorrecta de medicamentos puede no solo desencadenar una migraña crónica y aguda sino además, provocar complicaciones cardiológicas, renales y estomacales. También pueden desarrollar comorbilidades como depresión y obesidad.