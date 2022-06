Agrupaciones piqueteras acampan en toda la extensión de la 9 de Julio

El tráfico en la Ciudad ya era caótico a media mañana. Diversas agrupaciones sociales y piqueteras habían copado la avenida 9 de Julio, en toda su extensión, con la promesa de marchar hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Cerca del mediodía algunas columnas comenzaron a avanzar: la mayoría de los asistentes ya había dado "el presente" a los organizadores, muy atentos para saber quiénes cumplen con la tarea de asistir a la manifestación.

A pesar de la promesa de no cortar el Metrobus ni las calles laterales (Cerrito-Lima y Pellegrini-Bernardo de Irigoyen), los carriles centrales -exclusivos para el transporte publico- sólo estuvieron liberados en forma intermitente.

Justo antes de la manifestación comenzó a sonar una denuncia contra el Polo Obrero. Beneficiarios de planes sociales informaron que los referentes cobran el 2% de sus haberes mensuales a los beneficiarios de planes sociales. lejos de desmentir esta información los referentes sociales justificaron qué los lleva a tomar esa decisión.

Una referente del Polo Obrero de González Catán -que tiene 21 años y hace 3 golpeó la puerta de un comedor para pedir un plato de comida- contaba que os alimentos que reciben en el comedor son insuficientes. "Hay una campaña que dice que cobramos el 2% a los compañeros. Y la verdad es que si no nos organizamos y no ponemos de nuestros bolsillos voluntariamente no podemos llevar a cabo los cientos de comederos que tenemos en todo el país", señalaba.

"El Estado te da ciertas cosas. Alimentos secos, a granel. Pero no verduras ni carne ni otro montón de cosas que son esenciales para preparar la comida", explicaba a MDZ una referente del Polo Obrero de González Catán. Para preparar una comida los responsables de los comedores deben conseguir otros alimentos: verduras, carne, aceite, entre otros.

La referente, que trabaja en un comedor al que asisten unas 300 personas en uno de los barrios más pobres de La Matanza, decía que ese es uno de los principales reclamos para Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social. "Son miles de familias que comen en nuestras filas. Incluso trabajadores. tenemos gente que dice: 'Me da vergüenza pedirte esto, pero estoy trabajando y no me alcanza'", decía.

Otros manifestantes no tienen tan estudiadas sus respuestas. "Vengo para cobrar", dicen sin darse cuenta del impacto que pueden tener sus palabras. Y cuando uno hurga un poco más, se entera de que algunos cobran sólo por ir a las manifestaciones y otros reciben su asignación a cambio de realizar unas horas de trabajo comunitario por semana.

Otros son más cautos y se callan, pero cuando se sienten en confianza cuentan por qué están en la manifestación. "Estoy acá porque tengo que venir", dicen. Y al rato recuerdan que están por tomarles asistencia. Y confiesan que es importante para no perder el plan. También, con la guardia baja, comentan que hay "otros" que no vienen y que deberían dejarle su lugar a gente que necesite el plan y sea responsable.

Hacia el final de la tarde, los manifestantes siguen ocupando toda la traza de la avenida 9 de Julio. La marcha no avanzó. En parte sí, pero hay una estrategia que quedó al descubierto: los manifestantes se mantuvieron dispersos en la calle ocupando toda la extensión de la avenida y logrando que el caos se tránsito siguiera durante todo el día. Incluso hasta la tarde