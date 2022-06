Juan Barros perdió la vista a una temprana edad, pero cuando le preguntan cómo se define, asegura: "No me presento como un ciego que es artista, sencillamente soy artista, ser ciego es una de mis tantas condiciones y no debe ser una información relevante a la hora de disfrutar mi trabajo".

Hoy, de la mano de MDZ, Juan Barros nos acerca ilustraciones que motivan, y las acompaña con unas palabras de aliento y reflexión. Aquí van:

"Duele el otro... en todo el mundo. ¿Cuál es la crisis? Está en crisis el lugar del otro. El otro en nosotros. ¿Cuál es el lugar del otro?Es allí donde nadie es, si la mirada del otro no lo hace visible. Educar es darnos cuenta del lugar del otro. Abrazar es encontrarnos en el lugar del otro. Amar llega para dar un lugar al otro, para darnos un lugar en el otro. Descansá de vos… también sos el otro. Lo que nos hace prójimo es ese modo de creer en el otro como únicamente Dios hace creer. Tu modo de creer en mí hace aparecer lo mejor o lo peor de mí. Y mi modo de creer en vos hace aparecer".

"Prohibido pisotear al otro", nos dice Juan Barros. Y siempre nos recuerda que "ver no es el límite de la realidad".

*Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.