Quieren una ley para incluir pictogramas en las cartas gastronómicas

Romper con los obstáculos habituales con los que miles de personas que viven su cotidianidad con distintas características y que requieren de herramientas más innovadoras a la hora de comunicarse, es el objetivo de un proyecto que de aplicarse, contribuirá con numerosos beneficios a la sociedad. Fue justamente, por la iniciativa que llevó adelante la Fundación Creando Huellas, que el tema ya está dando vueltas en los discursos legislativos y de prosperar, podría inclusive, transformarse en Ley.

Se trata de una idea simple al momento de ser aplicada y que no requeriría de mayores cambios y/o inversiones por parte de quienes la ejecuten: incorporar pictogramas en las cartas de menús de bares, heladerías y restaurantes de la provincia. Una herramienta, que por medio de la imagen permitirá a una gran cantidad de personas de todas las edades, expresar sus preferencias sin necesidad de tener a alguien más que se encargue de "mediar" para expresar por ellos/as sus necesidades. Juliana Martínez, es la presidenta de la entidad que no dudó en buscar el apoyo necesario para hacer realidad su objetivo de avanzar hacia nuevas formas de concebir la integración, más bien, desde el concepto de igualdad de derechos.

La imagen, el recurso clave para comunicar

El primer paso para proponer la inclusión de pictogramas en las cartas de todos los comercios ligados a la gastronomía en Mendoza fue capacitarse. "Hicimos un curso que brindó la Municipalidad de Capital y allí teníamos que presentar un proyecto. Nos pareció que el hecho de que en las cartas de los restaurantes y bares haya pictogramas (imágenes) vendría a responder a una necesidad cotidiana que se plantea para los niños, jóvenes y adultos con características determinadas", detalló Juliana y aclaró que este recurso no solo es una herramienta necesaria de comunicación para las personas con síndrome de down, hipoacusia, autismo y otras características incluidas dentro del espectro neurosensitivo, sino que permitiría por ejemplo, que los niños y niñas o personas adultas que no saben o no pueden leer o expresarse con palabras, puedan elegir ellos/as mismos/as sus preferencias.

Los pictogramas constituyen una de las formas más eficaces de comunicación para las personas que necesitan de estas herramientas

"Cuando armamos el proyecto pensamos...¿y porqué no? entonces nos pusimos a trabajar para lograr llevarlo a lo concreto y logramos así más apoyo", recordó Juliana.

Apoyo legislativo

Justamente, ayer el diputado radical Diego Costarelli presentó la iniciativa en la Legislatura Provincial. En líneas generales, el proyecto apunta a que tanto restaurantes, confiterías, bares, cafés y heladerías faciliten este sistema de comunicación. En el departamento de Godoy Cruz, de hecho, la experiencia ya se está aplicando desde hace tiempo en algunos restaurantes con resultados muy positivos. En ese sentido, Juliana -cuya entidad está integrada por más de 250 familias con niños y niñas que requieren de un abordaje integral- destacó que es muy gratificante ver cómo desde el empresariado es posible colaborar en este aspecto tan importante de la comunicación.

Los bares, restaurantes y heladerías serían los comercios que deberían incluir pictogramas en sus cartas

Uno de los beneficios del sistema de pictogramas que destacó el legislador y por lo cual, considera necesaria la implementación de la Ley, tiene que ver con que se trata de un sistema cuyos beneficios están comprobados de manera universal. "Las imágenes tienen el beneficio de ser universales, ya que pueden ser comprendidas por todos, independientemente del idioma que manejen las personas", aseguró Costarelli y defendió el proyecto al sostener que “son sistemas visuales muy legibles, que además pueden ser adaptados en su tamaño y contraste de color para personas con disminución visual, por ejemplo. Además, cuentan con la característica de la inmediatez".

Un cambio de mirada

Desde la Asociación Empresaria, Hotelera, Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), destacaron su apoyo total a la iniciativa para que se transforme en Ley. Matías Bismach, integrante del directorio de la asociación, destacó que es de suma importancia para la sociedad mendocina avanzar en proyectos que apunten a la integración y la igualdad de posibilidades. "Es fundamental avanzar en herramientas inclusivas y contar con equipos formados para atender a esta demanda. Es clave comprender cómo usamos los contenidos audiovisuales y la simbología", enfatizó el empresario y destacó el compromiso del sector para acompañar y hacer posible todo el proceso.

“Por un lado el pictograma es fundamental, el Braille también, las cartas audibles. Dentro de las experiencias que tenemos consideramos que las cartas audibles también son una oportunidad y una herramienta necesaria. Entendemos que este es el camino, es un paso para ver cómo generamos más oportunidad en el servicio pero que el objetivo general es mucho más ambicioso, como es entender a la accesibilidad para generar nuevos puestos de trabajo. Este es recién el comienzo”, aclaró Bismach.