Gremios docentes se plantaron contra Larreta por el lenguaje inclusivo

La nueva reglamentación del Ministerio de Educación de la Ciudad no solo regula el uso de grafismos como e, x y @ como expresiones de lenguaje inclusivo sino que brinda lineamientos para que las instituciones trabajen en una comunicación inclusiva. "El objetivo es ordenar el uso del lenguaje para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que se vio significativamente afectado como consecuencia de la pandemia", justifica la norma que ha sido blanco de críticas en las últimas horas.

La nueva normativa entiende que "la lengua española brinda diversas opciones para comunicarse de manera inclusiva sin necesidad de tergiversarla, ni de agregar mayor complejidad ala comprensión y fluidez lectora". El mismo documento aclara que la norma sólo aplica a los contenidos dictados en clase, al material que se entrega a los estudiantes y a documentos oficiales de los establecimientos educativos.

La disposición del Ministerio de Educación de la Ciudad se fundamenta en una recomendación de la Academia Argentina de Letras, que insiste en la importancia de que "se preserve la enseñanza-aprendizaje de la lengua en todos los niveles educativos y laborales si deseamos que nuestros alumnos (...) escriban con cierta fluidez y corrección y, sobre todo, comprendan lo que lean y escriban". Conviene recordar que días antes de la presentación de esta medida el Gobierno de la Ciudad dio a conocer loa resultados de las pruebas que se realizan en el nivel primario y secundario, con resultados alarmantes en ambos casos debido a la pérdida de capacidad de comprensión de los alumnos.

Como era de esperar, entre las voces en contra de la medida se destacó la de los gremios docentes que aseguraron que la Circular 4/2022 del Ministerio de Educación de la Ciudad responde más a un "posicionamiento político" que a una cuestión pedagógica, como afirma la misma norma en sus justificaciones.

Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, explicó su punto de vista. Señaló que esta “no es una discusión gramatical, es un posicionamiento profundamente político” en tanto no busca dar respuesta a “ninguna situación del sistema educativo sino que necesita ubicarse y contener a los sectores reaccionarios que siempre han sido los votantes de Horacio Rodríguez Larreta". Según Adaro, el gobierno de Rodríguez Larreta "está siendo corrido por sectores fascistas como el de Milei”.

En sintonía con algunas de las críticas que la medida recibió en redes sociales, que puntualizaban que esto se da "casualmente" en el mes del orgullo gay, el dirigente gremial explicó en entrevista con El Destape Radio que esto "va contra del proceso mundial por los derechos de las minorías y va también en contra de la propia legislación que tenemos”. En la misma línea se manifestó la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) a través de un comunicado que señalaba que esta resolución "despliega nuevas formas de violencia hacia aquellas infancias y juventudes que no se reconocen en el masculino o el femenino como constitutivo de su identidad".

"Lo que no se nombra no existe: Negar desde el lenguaje a las infancias y adolescencias trans y no binaries constituye un ataque al derecho a la identidad de todes y cada une, y a ser en un ambiente en el que la diversidad es respetada", expresa el comunicado de la UTE.