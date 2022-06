El duro revés que arrojó un estudio sobre el rendimiento de los alumnos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó los resultados de dos de las principales pruebas para evaluar el aprendizaje de los alumnos: FEPBA (Finalización de Estudios Primarios de la Ciudad de Buenos Aires) y TESBA (Tercer año de Estudios Secundarios de la Ciudad de Buenos Aires). En ambos casos, se trata de evaluaciones realizadas en octubre de 2021 a alumnos de todas las escuelas de gestión estatal y privada del distrito.

Los resultados de las dos pruebas -que son estandarizadas y se realizan anualmente desde 2013- comparados con las de 2019 muestran que los alumnos tuvieron un retroceso en áreas clave como prácticas del Lenguaje y Matemática. Aparte de eso, las pruebas muestran algo que la ministra Soledad Acuña repite en cada ocasión: a mayor presencialidad, mejores son los resultados en el aprendizaje.

“Esta baja en el desempeño equivale a un retroceso de 4 años. Los datos no son buenos, y no por eso vamos a nivelar para abajo”, detalló la ministra en la conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados de estas pruebas. Sin embargo, se diferenció de las decisiones de diversas provincias que optaron por eliminar los aplazos o incrementar el número de materias previas permitidas para pasar de año. "No vamos a pasar de grado a los chicos que no tengan los conocimientos esperados para cada etapa”, sentenció.

A raíz de los resultados de las pruebas, la Ciudad -que en 2022 adelantó el ciclo lectivo para que los alumnos sumen 12 días de clase a los 180 que establece el calendario obligatorio- profundizará el Plan de Recuperación de Aprendizajes. Los alumnos de 4º grado tendrán un programa de Fluidez y comprensión lectora, siguiendo un modelo que fue exitoso en Mendoza. Y en el nivel secundario se implementará el programa Escuelas Lectoras y, desde la Escuela de Maestros, se impulsará el acompañamiento a todos los equipos de conducción para mejorar la enseñanza de Matemática y Lengua.

Resultados alarmantes que muestran el retroceso en los aprendizajes en primaria

M{as de 40 mil alumnos de 7º grado realizaron la prueba FEPSA. En el área de Prácticas del Lenguaje bajó 13,4 puntos el porcentaje de alumnos en nivel avanzado y se encuentra en 14,9%. De hecho, un 34,2% de los alumnos sólo fueron capaces de responder preguntas sencillas sobre un texto, pero no aquellas que requerían interpretar, inferir y relacionar.

Uno de los datos más preocupantes es que el 6,4% de los chicos no fue capaz de responder la prueba: este número aumentó un 4,9% en comparación con 2019.

En Matemática los resultados también estuvieron por debajo de los de 2019. Hubo un leve descenso, de 3,8%, en la resolución de problemas complejos, y una disminución del 10,5% en el número de alumnos que no pudieron resolver problemas que requirieran realizar cálculos mentales sencillos.

En secundaria también bajó la comprensión lectora

En el nivel secundario, fueron 40.865 alumnos de 3º años los que respondieron la evaluación TESBA. Y los resultados también estuvieron por debajo de los previos a la pandemia con su consecuente cierre de escuelas. En Lengua y Literatura, hubo un 5,5% menos de estudiantes que alcanzaron nivel avanzado. Y 3 de cada 10 sólo pudieron comprender textos breves y con lenguaje familiar. Más alarmante aun es que cerca de 2 de cada 10 alumnos no pudieron completar actividades sobre textos de lenguaje sencillo.

En ´matemática, comparado con los resultados de 2019, los niveles se mantuvieron estables. El 35,8% de los alumnos no fue capaz de resolver problemas en los que la información no fuera totalmente explícita ni aquellos que implicaran una mayor conceptualización, reconocimiento de fórmulas o lectura de gráficos. 1 de cada 4 alumnos fue incapaz de responder aun aquellos problemas de enunciados simples y con información explícita.

Cómo recuperar el tiempo perdido

“Los resultados de la evaluación de este año muestran un aumento de chicos que no responden a las expectativas de aprendizaje y no alcanzan el nivel deseado”, explicó Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño al compartir los desalentadores resultados de estas pruebas. Sin dudarlo, señaló que "esto es producto de lo que sucedió con la pandemia”.

Aprovechó para recordar que la Ciudad fue el primer distrito en recuperar la presencialidad plena y afirmó: "dimos una pelea muy fuerte cuando nos quisieron cerrar las escuelas y las mantuvimos abiertas”. Acuña coincidió con Rodríguez Larreta: "El costo de cerrar las escuelas en la pandemia fue altísimo. Hay más chicos y chicas que no pueden comprender lo que leen”, expresó.

En este contexto, la ciudad reafirmó el Plan de Recuperación de Aprendizajes que engloba una serie de medidas entre las cuáles se destacan: