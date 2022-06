Los vecinos denunciaron un sismo pero el origen del movimiento no fue lo que pensaban

El artista Ysy A dio un concierto en el Estadio Obras el sábado 28 y los fans sacudieron -literalmente- todo el estadio. Las personas que viven cerca del establecimiento están acostumbradas a la música y las luces pero es la primera vez que ocurre un acontecimiento de esta magnitud. Los vecinos de Núñez se alarmaron por el hecho y grabaron videos en los que las lámparas y muebles se movían.

"Está re picado esto del sismo hasta en Telefé la tiraron. Ya me veo dando notas con un par de geólogos y la vecina", escribió en Twitter el artista. El rapero cambió su descripción en su perfil de Instagram y se colocó: "Tu generador de sismos favorito". El concierto que duró 2 horas y media, tubo a más de 10 mil espectadores. El recital se volvió viral en redes pero no por el trapero en sí mismo, sino porque hubieron más de 100 llamados al 911.

En el video publicado en redes se escucha a una mujer que vive en el piso 14 asegurar que el edificio se movía y que la lámpara parecía un péndulo. La vecina confirmó que llamó a la policía y que los efectivos se presentaron en el lugar pero que al parecer los movimientos se debían al público en el Estadio Obras.

"Que estamos loco, estamos loco zarpado. Buenos Aires lo que vivimos este sábado pasado no tiene comparación. Hicimos volar la ciudad, la hicimos vibrar como nunca antes. Miles de gracias a ustedes por hacer el mejor show de todos frente a mis ojos, casi que no lo podría creer si no fuésemos nosotros. Los amooooo. Nos vemos de nuevo en una semana preparen sus almas para hacer el doble de fiesta", escribió en sus redes el rapero de 23 años.

La cuenta oficial de Twitter de Tiempo AMBA confirmó los movimientos del sábado 28 y publicó -entre signos de pregunta- que el temblor pudo haber sido de una magnitud de 3.6; el reporte catalogó a esto de "temblor débil". Sin embargo, el reporte no se encuentra en el registro del Inatituto Nacional de Prevención Sísmica sino sólo en el sitio Volcano Discovery que registra los movimientos por los reportes de gente que acusa sentirlos. En este caso, hubo 44 reportes de movimientos.