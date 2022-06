La crisis se nota en la demanda de garrafas y muchos se quedan fuera del beneficio

Mientras el frío en Mendoza se hace sentir, miles de familias en Mendoza buscan apelar a todos los recursos a mano para poder calefaccionar su hogar y cocinar, entre otras necesidades básicas. De hecho, en las zonas de la provincia donde el servicio de gas natural no llega, la garrafa es elemento que puede hacer la diferencia, por ejemplo, para alimentar a los hijos, enviarlos a la escuela o bañarlos. En ese contexto, los operativos para distribuir y vender la garrafa social por un valor de 300 pesos a las personas que más lo necesitan, continúan en Mendoza. De hecho, aseguran en el gobierno que en las últimas semanas la demanda de gas envasado a la mitad del costo en los comercios, creció de manera significativa.

Así y todo, aún hay mendocinos que se quedan fuera del beneficio, básicamente, porque ni siquiera llegan a cubrir el monto de la garrafa con descuento. El frío y la imposibilidad de mejorar sus condiciones se vuelven así, moneda corriente en aquellos hogares donde la pobreza ya se transformó en indigencia. "¿Sabe lo que pasa?. Donde yo vivo, la garrafa cuesta cara. Es imposible poder comprarla y cuando estaban entregando en mi zona la garrafa social, no teníamos ni los 300 pesos para comprarla". José (39), es el padre de cuatro niños y junto a su esposa se fueron a vivir hace años al asentamiento Eva Perón (Las Heras).

Cuenta el hombre que con lo que logra de los trabajos que realiza como albañil, apenas le alcanza para comprar algo de mercadería para llevar a su hogar. Por eso, en las tardes, recorre los barrios de Godoy Cruz vendiendo bolsas de residuos y ofreciendo labores a cambio de ropa. "Necesitamos mucho abrigo, camperas y frazadas, todo lo que nos puedan ayudar todo se hace más difícil con este frío", explica José en la fría noche del lunes.

Demanda en alza

Desde el gobierno provincial aseguran que de ahora en más, será necesario intensificar los operativos de distribución y venta de la garrafa de diez kilos para poder cubrir a la mayor cantidad de población que depende de este recurso. Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social, detalla que desde que comenzó el programa de distribución del gas envasado en los barrios más necesitados el lunes 16 de mayo, aumentaron los pedidos por parte de las familias.

"Pasamos de entregar entre 3 mil y 3.500 por semana a 4 mil o más. Otra diferencia es que la gente no está llevando de a una garrafa, sino que piden dos para que nos les falte. La demanda es muy alta y por eso reforzamos la distribución en varias zonas, como por ejemplo, Capital", explica Verón y aclara que para poder acceder a la compra de la garrafa social a un precio mucho menor al que se encuentra en los comercios (650 pesos) no es necesario que la persona no trabaje en blanco.

"El beneficio está destinado a las familias cuyo ingresos sean inferiores al salario mínimo, que son 80 mil pesos; pueden ser personas que estén trabajando en relación de dependencia pero es fundamental que no sean empleados del Estado provincial", aclara Verón.

Desde el ministerio a cargo de la distribución en los 80 puntos de venta habilitados en la provincia destacan además que para acceder a la garrafa subsidiada es necesario concurrir con el envase y llevar fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Además, por estar en una situación de pandemia, los beneficiarios deben reducir el contacto entre personas, asistir con tapaboca, evitar llevarse las manos a la cara, mantener la distancia entre personas y estornudar o toser sobre pliegue del codo.

Solo deberá concurrir una persona por recarga de garrafas y sin la compañía de niños. Mayores a 65 años, embarazadas, quienes están dentro de los grupos de riesgo, quienes tengan afecciones crónicas (enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas entre otras), no deben estar presentes concurrir al retiro de la garrafa.

Dónde conseguirla

MARTES 31

SAN MARTÍN

Ciudad Barrio Libertad (antes Venier). Calle Los Cerezos Manzana: 43 Casa:6. A las 9.

Ciudad Barrio Del Carmen. Plaza. A las 10.

Ciudad Barrio Primavera. Cancha de fútbol. A las 11.

Ciudad Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.

LUJÁN

Cacheuta. Delegación Municipal. Ruta 82 km 39.Cuadro Estación Cacheuta. A las 10.

Las Compuertas. Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 11.

Las Compuertas. Barrio La Herradura. Entrada a Barrio. A las 12.

Vistalba. Barrio Sol y Sierra. Unión Vecinal. Calle Crucero General Belgrano 229. A las 13.

MAIPÚ

Fray Luis Beltrán. Calle Vargas y Mina de Oro. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. CIC. Fray Luis Beltrán. Espacio Verde. A las 11.30.

JUNÍN

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Calle Nueva Esperanza. Al as 12.

Ingeniero Giagnoni. Frente a Subcomisaría. A las 13.30.

TUPUNGATO

Anchoris. Delegación Municipal.A 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 10.

GUAYMALLÉN

Jesús Nazareno. Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.

Jesús Nazareno. Barrio Castro. Ascasubi y Castro. A las 10.

Jesús Nazareno. Barrio Rodrí guez.Olavarría 1611. A las 10.45.

Jesús Nazareno. Subdelegación Jesús Nazareno. Barrio Los Pinos. Cerro Catedral 5755. A las 11.30.

MIÉRCOLES 1

GUAYMALLÉN

Belgrano. Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595 esquina Félix Suárez. A las 9.

El Bermejo. Plaza Fuerza y Progreso. Félix Suárez. A las 9.45.

Villa Nueva. Centro de Salud 196..Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 11.

El Bermejo. Barrio Nueva Alborada. Manzana: G Casa: 14. A las 11.45.

LUJÁN

Mayor Drummond. Barrio Bella Vista. Unión Vecinal. Calles Chile y Alberdi. A las 9.30.

Mayor Drummond. Asentamiento El Tiradero. Plaza sobre Calle Chile. A las 10.30.

TUNUYÁN

Ciudad. Ruta 40 km 75. Ex Finca Lobato. A las 10.

Ciudad. Emilio Civit y Alem. A las 12.

LAS HERAS

Panquehua. CAV Panquehua. Calle Doctor Moreno y Chiclana. A las 10.

RIVADAVIA

El Mirador. Barrio Cooperativa. A las 9:00

Los Campamentos. Escuela Heriberto Baeza. Nº 1-058. A las 10:00

Los Campamentos. Centro de Jubilados Barrio Florida. A las 11:00

La Libertad. Escuela Enrique Tittarelli Nº 1-402. A las 12:00

JUEVES 02

SAN MARTÍN

Montecaseros. Delegación Municipal. A las 9:00

Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. A las 10:00

Tres Porteñas. Barrio Santa Rita 2. A las 11:30

Tres Porteñas. C.I.C. Tres Porteñas. A las 12:30

LAS HERAS

El Pastal. CEDRYS Nº:11.El Pastal y San Estebán. A las 10:00

LAVALLE

San Francisco. Ingreso a Barrio Lagunas de Bartolucci. A las 9:00

Colonia Italia. Barrio Colina Italia. A las 9:30

Alto del Olvido. Calle General Acha y San Martín. A las 10:30

La Palmera. Barrio La Palmera. A las 11:30

La Palmera. Calle 9 de Julio y San Martín. A las 12:00

TUNUYÁN

Villa Seca. Escuela Ejercito de Los Andes. A las 10:00

Puente del Río. Callejón Santillán. A las 12:00

LUJÁN

Carrodilla. Barrio Unión y Fuerza.Callejón Serrano. A las 9:30

Chacras de Coria. Plazoleta Levy. A las 11:00

VIERNES 03

TUPUNGATO

Ciudad Oficina de Desarrollo Social.Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10:00

MAIPÚ

San Roque. Barrio Flores.Ruta Provincial 50 e Ingreso a Barrio. Espacio Verde. A las 9:30

San Roque. Barrio San Cayetano.Tanque. A las 10:30

CAPITAL

Barrio La Favorita:

Calles Juana Azurduy y Carlos Verdasco. Frente a Jardín – Primeros Pasos. A las 9:00

Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 9:30

Barrio El Triángulo. Calle Hermanos Chilenos. A las 10:30

Puesto Los Pinos (Puesto EL Perico ). A las 11:00

Barrio René Favaloro. A las 11:30

Barrio La Favorita.C.A.M. A las 12:00

Barrio Flores – Olivares y Santa Rita: Centro Integral Comunitario Nº : 2. A las 12:30

Barrio San Martín: Calle Padre Llorens. Frente a Supermercado. A las 13:00

GODOY CRUZ

Villa Marini. Barrio Campo Pappa.Merendero Rincón de Luz. Manzana:C. Casa: 10. A las 10:00

SÁBADO 04

CAPITAL

Recorrido 1

Barrio La Favorita:

Calles Juana Azurduy y Carlos Verdasco. Frente a Jardín Primeros Pasos. A las 9:00

Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 9:30

Barrio El Triángulo. Calle Hermanos Chilenos. A las 10:30

Barrio René Favaloro. A las 11:00

Barrio Colinas del Oeste. A las 11:30

Calle Jardín Algarrobo y Avenida Libertador. Frente a Jardín Algarrobo. A las 12:00

Recorrido 2

Barrio Flores- Olivares y Santa Rita: Democracia y José Ingenierios. A las 9:00

Barrio Flores – Olivares y Santa Rita: Centro Integrador Comunitario Nº:2. A las -10:00

Barrio San Martín: Calle Padre Llorens. Frente a Supermercado. A las 11:00

Cuarta Sección: Club Sarmiento. A las 12:00