Tras el aumento de la nafta, un sector pide que el Gobierno se haga cargo

Este lunes se conoció un nuevo aumento para los combustibles. YPF subió las naftas un 10%. Esto, sumado al incremento del GNC, complica la situación de los taxistas de la provincia, quienes ya pidieron que el Gobierno se haga cargo. En MDZ Radio habló Pedro Guerra, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam).

"Esto lamentablemente es algo que no para. No sé cómo lo piensa solucionar el Gobierno, porque no podemos seguir manteniendo el servicio", comenzó diciendo Guerra.

En aquel sentido, el entrevistado se quejó de que el Gobierno provincial aún no publica el decreto que les permite el aumento de la tarifa. Sin embargo su incremento ya se licuó por la inflación del país. "Hemos presentado un estudio de costos en febrero, lo tuvimos que actualizar en abril y ahora estamos a punto de que nos den el aumento de la tarifa, porque ya hicimos todos los pasos previos de esta burocracia que hay para que te aprueben una actualización. Estamos esperando el decreto con la firma del gobernador. Pero lo de siempre: no aumentan la tarifa y ya viene licuada".

"Con un 6 por ciento de inflación mensual desde que pedimos el aumento hasta ahora ya hemos perdido un 20% de lo que habíamos aumentado, sin contar el incremento de combustibles que se acaba de producir", manifestó Guerra.

El entrevistado explicó que si bien los taxis utilizan GNC, todos arrancan con combustibles líquidos. "Así que la suba de las naftas impacta y mucho. Además, las casas de repuestos hoy no te quieren vender porque están esperando que les lleguen las nuevas listas. En este momento si se rompe algo del auto implica gastar 100 mil pesos, pero a nosotros amortizarlo nos lleva muchos meses, no es fácil", señaló.

Finalmente, Guerra se quejó de que "la rentabilidad en los últimos 5 años ha decaído en un 40%". Sumado a que "estaremos trabajando al 60% de lo que era pre pandemia y además en 2017 a nuestro trabajo se le agregaron más actores, es decir que la torta se está repartiendo con muchos más servicios que no tributan lo que nosotros", concluyó.