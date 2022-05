Los reparos de un infectólogo sobre la decisión de Mendoza

El gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez ya anticipó el fin de la obligatoriedad del barbijo en espacios cerrados, aunque aún falta estipular la fecha exacta de aplicación de la medida. Así, la provincia se convierte en una de las primeras del país en tomar esta decisión y hay controversia. En MDZ Radio, opinó al respecto el infectólogo Ricardo Teijeiro.

La primera pregunta que se le hizo al especialista es si esta decisión del gobernador está bien o mal. "Ni bien ni mal, nos tenemos que acomodar a la situación epidemiológica. En este momento tenemos una disminución de casos muy importante, no tenemos alto riesgo ni demasiada circulación. Aunque también hay que aclarar que en los últimos 10 días han aumentado las enfermedades respiratorias, algo que es habitual en esta época del año", respondió.

Siguió diciendo que "debemos ser prudentes", aquellos que no estén completamente vacunados o que sufran alguna vulnerabilidad tienen que tener mucho más cuidado y completar su calendario de vacunación tanto de covid como de gripe. "Con la prudencia necesaria podremos determinar, y si realmente tenemos mucha circulación viral, se volverá al uso del barbijo, sobre todo en lugares cerrados".

"Hay momentos en los que es innecesario el uso del barbijo: cuando no hay circulación viral. Las enfermedades virales tienen esa dinámica y uno debe adecuarse a ello", resumió Teijeiro.

El infectólogo recordó también que la última ola, que fue la más importante de todas en cuanto a circulación viral, con 150 mil casos por día, tuvo un impacto sanitario fue muy bajo: casi no hubo internaciones, no hubo complicaciones y se registró mucha menos mortalidad que en las primeras olas. "Eso es importante tenerlo en cuenta, porque el virus circula, pero no está produciendo enfermedad y eso era lo que todos esperábamos, un virus de circulación habitual con cuadros respiratorios leves", celebró.

Para finalizar, el infectólogo Ricardo Teijeiro reiteró algunas recomendaciones que se deben tener más en cuenta que nunca a partir de la decisión de suspender la obligatoriedad del uso del barbijo en espacios cerrados: