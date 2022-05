El inicio de Coca Cola y otras importantes efemérides del 8 de mayo

El 8 de mayo se festejan varios acontecimientos alrededor del mundo, como el Día internacional de la Cruz Roja o la venta de la primera Coca Cola.

Fechas importantes

Con el descubrimiento de América en 1492, múltiples colonos europeos decidieron viajar para conocer el nuevo mundo. En 1527, exploradores españoles, liderados por el navegante italiano Sebastián Caboto, avistaron por primera vez el Rio Paraná. El afluente tiene una longitud de 4.880 kilómetros que lo sitúa como el segundo río más largo de América del Sur.

En 1886, concebida inicialmente como un remedio para aliviar la digestión, comienza en una farmacia de Atlanta la comercialización de la Coca-Cola, la bebida más vendida e imitada del mundo.

Foto: Atlanta Magazine

La primera farmacia que comercializó la popular bebida.

La famosa banda de rock The Beatles estrena uno de sus álbumes más conocidos: "Let It Be". El lanzamiento ocurrió días después de que se hiciera oficial la salida de Paul McCartney de la banda, y con ella la disolución pública del grupo. El álbum es considerado uno de los mejores de la historia de la música, pese a que no gozó de la aceptación de la crítica con respecto a otros trabajos del grupo.

Para escuchar el famoso álbum hace clic acá.

El 8 de mayo de 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la erradicación del virus de la Viruela. La enfermedad poseía una tasa de mortalidad del 30% y se estima que en el siglo XX causó la muerte de 500 millones de personas.

Foto: La Vanguardia

Virus de la Viruela.

La enfermedad se transmitía principalmente por la inhalación de las gotas que exhalaba por la nariz o boca una persona contagiada. Sus síntomas incluían fiebre y fatiga y, después, la enfermedad producía una característica erupción en la piel cuyas manchas se convertían en pústulas que formaban cicatrices y dejaban, a los que lograban sobrevivir, con terribles desfiguraciones.

En 2018, el presidente estadounidense Donald Trump anuncia la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y la vuelta a las sanciones que al día de hoy continúan.

El año pasado, 2021, se festejó por primera vez el Día Internacional de la Cruz Roja en honor a su fundador Henry Durant. La Cruz Roja o Media Luna Roja (en los países árabes) es un movimiento humanitario mundial de características particulares y únicas en su género, por su relación particular con base en convenios internacionales con los estados y organismos internacionales por un fin verdaderamente humanitario.