Qué hacer si me rechazaron el bono del Refuerzo de Ingresos

El jueves 5 de mayo, la Administración Nacional para la Seguridad Social (Anses) comunicó los resultados para recibir el bono por $18.000 otorgado por el Gobierno.

El nuevo bono es un beneficio destinado a los trabajadores informales, monotributistas A y B y monotributistas sociales, desempleados y las trabajadoras en casas particulares. En caso de formar parte de estos grupos y no cobrar el nuevo bono, abajo te contamos por qué.

Al ingresar a la página de Mi ANSES obtendremos dos mensajes uno nos informará si podremos cobrar el nuevo bono: "Tu solicitud ha sido aprobada. Vas a cobrar el Refuerzo de Ingresos a partir del 19 de mayo según la terminación del DNI".

Por otro lado, en caso de no ser aceptado el organismo comunica: "No podés acceder al Refuerzo de Ingresos porque no cumplís con los requisitos establecidos".

Por qué me rechazaron el bono de Anses

La Administración Nacional para la Seguridad Social (Anses) no considera destinatarios a:

Quienes no cumplan con los requisitos básicos. Los funcionarios de "todos los niveles de Gobierno" de la Nación, las provincias y los municipios. Personas privadas de la libertad "bajo cualquier modalidad". Las personas que tengan ingresos mayores a $77.880 pesos. Quienes hayan realizado gastos dentro y fuera del país con tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales en los últimos 6 meses, cuyo promedio mensual supere el monto equivalente a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. Todos aquellos que su manifestación patrimonial supere cuatro veces el importe anualizado del ingreso previsto, la tenencia de bienes informados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, y la tenencia de embarcaciones. Ser propietarios de más de un inmueble de un automotor con antigüedad menor a un año, o de más de un automotor, o de una embarcación o aeronave. No tener mínimo de dos años de residencia en el país, en caso de ser extranjero.

Qué hacer si me rechazaron el bono

Las personas que reciban la negativa deberán repasar en la web oficial de ANSES, las condiciones inhabilitantes.