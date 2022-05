Sin TACC: cinco lugares para disfrutar sabores sin gluten

A nivel global, 1 de cada 10 personas es celíaca y cada 5 de mayo se conmemora el Día internacional del celíaco. Las personas que padecen esta enfermedad presentan una intolerancia permanente al gluten, el cual es la fracción proteica de 4 cereales: trigo, avena, cebada y centeno. La celiaquía afecta al intestino delgado de personas que tienen predisposición genética a padecerla y por eso en este día se intenta concientizar sobre los síntomas de esta enfermedad y los controles.

Esta enfermedad se puede presentar en cualquier momento de la vida, desde la primera infancia cuando se introducen las harinas hasta en la adultez avanzada y los síntomas no son siempre los mismos. La sintomatología varía muchísimo de una persona a otra y también existen casos de personas celíacas asintomáticas, lo cual suele retrasar el diagnóstico. Algunos de los signos que pueden advertir esta enfermedad según la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba son:

En niños: diarrea crónica, vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa muscular, pérdida de peso, retraso del crecimiento, escasa estatura, cabello y piel secos, descalcificación, inapetencia, mal carácter o irritabilidad, alteraciones en el esmalte dental, dislexia, autismo, hiperactividad, entre otros.

En adolescentes: dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual y frecuentemente baja talla comparativa con los hermanos o llamativamente menor en función de lo esperado por la altura de sus padres, retraso puberal, estreñimiento, queilitis angular, aftas recurrentes, anemia ferropénica, cefaleas, etcétera.

En adultos: osteoporosis, fracturas, artritis, diarreas, estreñimiento, desnutrición, abortos espontáneos, hijos recién nacidos con bajo peso, impotencia, infertilidad, pérdida de peso, anemia ferropénica, caída del cabello, colon irritable, menopausia precoz, astenia, depresión.

5 lugares sin TACC para comer con gusto

Para aquellos que ya saben que son celíacos sea ha vuelto un dolor de cabeza pensar en elegir un restaurante para salir a comer y sobre todo estar seguros que el lugar a donde irán tendrá opciones aptas para su dieta. Estos cinco lugares, apto celíacos, son perfectos para bon vivants.

Foto: Sintaxis

Sintaxis es un local que ofrece un menú "100% Gluten free" y tiene 2 sucursales, una ubicada en el barrio de Palermo y otra en Villa Urquiza. El establecimiento ofrece la opción de comer en el lugar o comprar en la tienda online que también cuenta con delivery y su menú cubre todas las comidas, desde el desayuno o brunch hasta la merienda y cena.

Foto: Gout

Gout es otro establecimiento con un menú completamente libre de gluten. La pastelería cuenta con múltiples locales ubicados por todo Buenos Aires, pasando por Recoleta, Belgrano, Barrio Norte, Quilmes, Lomas de Zamora, Mar del Plata. También tienen un establecimiento en Rosario e inclusive en Montevideo, Uruguay. Por el Día Internacional del Celíaco estarán realizando un sorteo a través de su cuenta de Instagram.

Foto: Cooking Time

Cooking Time es una pastelería libre de gluten con 2 locales en Ciudad de Buenos Aires. La empresa que ya lleva 6 años en el mercado, se dedica exclusivamente a la parte de panadería y pastelería.

Rica y celi. Foto: Viajera sin gluten

Rica y celi es una tienda de comestibles apta para celíacos, vegetarianos y veganos. El establecimiento ubicado en el barrio porteño de Recoleta cuenta con un amplio menú para todas las comidas del día y además hace viandas para reparto.

"Mantén el gluten lejos" dice el logo de la bolsa del local. Foto: La unión gluten free

La Unión Bakery es una panadería 100% libre de gluten que cuenta con varios establecimientos en Ciudad de Buenos Aires. El local toma pedidos para llevar o pasar a buscar y se especializa tanto en dulces como en salados. Además, posee una bolsa con el lema "Keep the gluten away" es decir, "mantén el gluten lejos".

Y vos, ¿a dónde elegís ir?