Las jubilaciones sin aportes podrían colapsar el sistema previsional

La Secretaría de Seguridad Social publicó un boletín en el que se muestra que, en el primer trimestre de este año, el 65% de las jubilaciones que fueron dadas de alta incluyeron una moratoria. Esto expone la precariedad del sistema laboral argentino ya que, de los 88.041 casos en total, 57.165 no contaban con los 30 años de aportes que la ley previsional exige.

Según los datos de la Anses, los porcentajes de jubilaciones con moratoria fueron aumentando en los últimos años (el año pasado llegó a 69%, incluso). Todo esto está potenciado por la decisión de poder agregarle a las mujeres un año de aportes por cada hijo que tenga. Tema que ya de por sí es polémico si se tiene en cuenta que no necesariamente es una mujer la que se hace cargo de los niños (en otros países se los reconoce a los varones por igual ante ese derecho).

2 de cada 3 jubilados no cuentan con los aportes necesarios

Aunque el mayor problema es que las fuentes de financiamiento para ese plan de ayuda estatal no fueron previstas y tampoco se calculó el costo fiscal. Es decir, se acumulan moratorias por permitirle a más personas acceder a ellas y el sistema previsional no puede contenerlas. De hecho, en febrero de este año Anses anunció que ya se habían superado las 100.000 jubilaciones que incluyen el reconocimiento de aportes por hijos.

La ley de la moratoria vigente permite declarar aportes impagos por períodos mensuales previos a octubre de 1993, siempre que el titular haya sido mayor de edad en la etapa presentada. Este proceso iniciado en 2006 le ofrece al titular declarar una deuda para ser saldada más adelante con un plan subsidiado, incluyendo el descuento de cuotas de haberes mensuales. El plan no solo incluye aquellos que no hayan tenido ninguna contribución sino que también incluye a aquellos que sí tuvieron aportes pero insuficientes. Por ahora y en estas condiciones, las cifras de moratorias no parecen tener techo.