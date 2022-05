Hablan los expertos: ¿es conveniente sonarse la espalda y los dedos?

Tronarse o sonarse diferentes partes del cuerpo es lo más normal del mundo para muchas personas. Algunos lo usan como una manera de liberar el estrés, mientras que otros lo hacen sólo por costumbre, pero ¿es bueno sonarse los dedos?¿Y la columna?¿Genera algún problema a futuro en los que lo hacen?

Para lograr dilucidar esta cuestión, MDZ contactó a Emanuel Ronconi, médico del equipo de Miembro Superior del Hospital Austral, dentro del servicio de Ortopedia y traumatología.

La primera duda es qué palabra resulta más correcta: tronarse o sonarse. La realidad es que depende de la cultura dónde uno se haya criado ya que generalmente se le dice tronar, pero, por ejemplo, en el interior de la provincia de Entre Ríos, el médico explica que la expresión que usan es "sacarse las mentiras de los dedos". Igualmente, Ronconi acota que "científicamente está aprobado tronarse" explica.

En el campo de la ciencia se dice le dice "tronar" al movimiento que uno hace con cualquier extremidad del cuerpo

El especialista aclaró que, a pesar de que este tema se ha estudiado a lo largo del tiempo, nunca llegó a una conclusión satisfactoria: "Se ha estudiado y se investiga, aunque no con el con el peso y con la seriedad que se le da a otro tipo de estudios dentro del área nuestra de la traumatología. Para poder afirmar que un resultado es a considerar en cuanto a sus conclusiones, tiene que tener una muestra, una cantidad de pacientes estudiados significativas para saber que el resultado es concluyente".

"Se ha estudiado mucho pero con investigaciones de muy poca cantidad de personas: una, dos o tres personas a las que se les ha realizado seguimiento a lo largo de toda su vida. Eso no puede ser muy significativo a la hora de decir: si, es bueno o no, no es bueno" sentencia Ronconi.

La ilustración de una articulación

El experto detalló el funcionamiento de las articulaciones. "Hay distintas maneras de unir los huesos, y en un grupo de articulaciones muy puntuales, que tienen una capsula articular, es decir, que hay un espacio entre un hueso y otro, una cavidad que tiene líquido (que no son todas las articulaciones) son las que tienen la capacidad de producir ruido". También da el ejemplo de que en la columna no todos los huesos pueden producir ruido.

Ante la pregunta de como se genera específicamente el ruido, el traumatólogo contesta: "Al mover esta articulación, se aumenta el espacio que hay entre entre un hueso y otro. Por lo que, al moverla, se genera una presión negativa dentro, como una cámara de aire, que genera unas pequeñas burbujitas de gas que, al ser desplazadas, son las que provocan el chasquido o el trueno que se le dice a alternar las articulaciones".

Ronconi expresó que muchas veces el movimiento que debe hacer la articulación va más allá del límite que estas toleran, planteando así el primer problema con este tipo de movimientos, que pueden ser perjudiciales a largo plazo si se realizan mal. Cuando los dedos van más allá de lo que las articulaciones toleran se puede generar un problema a futuro

"Muchas veces por errores de postura las articulaciones de la espalda quedan con un pequeño desalineamiento. Esto es lo que ocurre cuando uno elonga: busca longitud de la columna y suena, ya que lo que uno está haciendo es llevar estas articulaciones a generar la presión negativa en la cavidad, una cámara de gas y el sonido".

Ante la gran duda de lo positiva o negativa que puede ser esta conducta el traumatólogo, que también es profesor universitario en la Universidad del Litoral, nos aclara: "Si uno lo hace eventualmente y con la técnica correcta no debería ser un problema". Para ejemplificar mejor la importancia de la técnica, si los movimientos no se hacen bien pueden ser la principal causa del dolor súbito en la espalda.

De hecho, los osteópatas o quiroprácticos buscan con técnicas correctas alinear estas desalineaciones que se provocan en la columna a lo largo del día, semanas o meses. En este realineamiento se encuentra el sonido. Es importante destacar que el sonido no es lo que se busca, sino que es consecuencia en muchos casos, no en todos. Los quiroprácticos son profesionales que saben que articulaciones mover para lograr el sonido

Generalmente estos movimientos se asocian con un alivio porque lo que uno hace es liberar esa presión que está dentro de la articulación. Aunque, si uno hace un mal movimiento si puede generar una contractura o el famoso "quedarte duro" en la espalda.

Muchas veces igualmente hacer este tipo de movimientos puede hacerle muy bien a la espalda, ya que: "realinear y llevar las articulaciones a la posición correcta, que son desplazamientos milimétricos, se le puede quitar uno de los factores que provoca dolor en la espalda". Es por esto que sonarse los dedos y la espalda hace que se genere ese ruido y se traduzca en una sensación de alivio para la persona.

Ronconi concluye que tronarse "no es algo que haga mal o bien, según la evidencia científica, pero es importante saber que todo este tipo de movimientos son micro traumatismos".

Sobre el final de la charla, el especialista señaló que "así como te puede provocar un dolor súbito, tronarse la espalda también te puede provocar el inicio de la relajación, siempre con la técnica correcta".

"Si uno lo hace con cuidado, no de manera sostenida, ni repetitiva, no debería generar ningún inconveniente", concluyó Ronconi.