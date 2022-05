Se esperan temperaturas bajo cero en gran parte del país

A poco menos de un mes del comienzo del invierno esta semana se reforzará el descenso de temperatura con el ingreso de una masa de origen polar que afectará a todo el territorio nacional, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Durante este fin de semana, una masa de aire frío avanzó desde Patagonia hasta la zona central del país y, al combinarse con noches de poca nubosidad, favoreció la ocurrencia de bajas temperaturas y heladas en gran parte de la región pampeana y Cuyo, advirtió el SMN en un informe titulado "El invierno sale a escena".



Pero estas condiciones se agudizarán a partir del lunes y, al menos, hasta el miércoles a partir de la acción de "vientos del sur que permitirán el ingreso de una masa de aire de origen polar" que enfriará aún más el ambiente, "incluso en el norte del país".





"Este descenso térmico se notará tanto en las temperaturas mínimas como en las máximas. A partir del miércoles, y hasta final de la semana, seguirá el ambiente frío a fresco, pero con un leve repunte en los valores térmicos", dijeron.



En las provincias de Cuyo, las temperaturas mínimas oscilarán entre los -4 y 3°C, y las máximas entre los 8 y 13°C; mientras que en la Patagonia, gran parte de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut van a estar registrando valores entre los -3 °C y -11 °C durante las primeras horas del día y entre 3 °C y 11 °C durante la tarde.



Si bien se espera que la masa de aire frío afecte a toda la región, los valores más bajos se darán sobre la zona de meseta y cordillera.



Sobre la región pampeana se espera la persistencia de temperaturas mínimas y máximas bajas, aún para esta época del año.



En promedio, los valores de la mañana en esa región estarán entre los -4 y 0°C, mientras que las tardes se presentarán con temperaturas entre los 8 y 12°C.





"Un detalle no menor es que esta región va a experimentar algo de viento del sector sur, que al combinarse con estas temperaturas pueden provocar que la sensación térmica sea inferior a los valores pronosticados de temperatura", explicaron.



En el sur del Litoral, las temperaturas serán similares a las de la región pampeana: las mínimas se estiman entre los 0 y 5° C y las máximas entre los 10 y 14°C, con baja sensación.



El frío también se sentirá en las provincias del norte, pero con valores más altos y tendrá una persistencia menor. Las temperaturas de la primera parte de esta semana estarán entre los 5 y 9°C durante las mañanas, y los 12 a 17°C durante las tarde.



"Si bien estas temperaturas no son tan bajas comparándolas con las del centro y sur del país, es importante remarcar que se encuentran entre 3 y 5°C por debajo de las temperaturas habituales para la época", dijeron.