Subsidios de luz y gas: cómo hacer el trámite en abril y no pagar tarifa completa

En abril de 2026 sigue vigente el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefine quiénes reciben ayuda en las tarifas de luz , gas y garrafas. Si todavía no estás anotado o venías de otro programa, este mes es clave para hacer el trámite y no pagar la tarifa plena.

El sistema unifica todos los beneficios en un solo registro y divide a los usuarios en dos grupos: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Para entrar en el esquema, es necesario completar una inscripción online y cumplir con ciertos requisitos económicos.

El trámite se realiza de forma digital a través del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (ReSEF) y tiene carácter de declaración jurada.

Para acceder a los subsidios en las tarifas, es necesario cumplir con ciertos requisitos económicos. Foto: MDZ

Fuerte reducción de los subsidios a servicios públicos Foto: MDZ

Qué necesitás para hacer el trámite

Antes de empezar, conviene tener a mano:

DNI vigente

Número de medidor y número de cliente (figuran en la factura)

CUIL de todos los mayores de 18 años del hogar

Un correo electrónico activo

Cargar bien estos datos es clave para evitar rechazos o demoras.

Paso a paso para anotarse:

Ingresar al sitio oficial de subsidios energéticos

Seleccionar la opción “Inscribite al ReSEF”

Completar el formulario con los datos del hogar

Revisar la información cargada y confirmar la solicitud

Guardar el comprobante con el código de trámite

Ese código permite hacer el seguimiento desde la plataforma o desde la app Mi Argentina.

Requisitos para acceder al subsidio en abril

El principal criterio es tener ingresos familiares netos menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC. En abril de 2026, el tope para acceder al beneficio es de $4.193.015,49 mensuales.

Además, pueden ingresar al esquema hogares que tengan:

Certificado de Vivienda del ReNaBaP

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Pensión para veteranos de Malvinas

Si no se cumplen estas condiciones, el usuario pasa automáticamente a pagar la tarifa completa.

Quiénes tienen que inscribirse sí o sí

Deben hacer el trámite:

Personas que nunca se anotaron

Usuarios que recibían subsidios por otros programas

Beneficiarios del Programa Hogar (garrafas), si quieren seguir cobrando

En este último caso, hay tiempo hasta junio de 2026 para migrar al nuevo esquema. Después de esa fecha, el beneficio anterior deja de existir.

Quienes ya estaban inscriptos no necesitan volver a hacer el trámite, aunque sí pueden actualizar sus datos desde Mi Argentina.

Cómo se aplica el subsidio en las tarifas

El beneficio no es un monto fijo, sino un descuento sobre el consumo.

Electricidad: 50% de subsidio sobre un bloque mensual (300 kWh en meses de alto consumo y 150 kWh en los más templados)

Gas: 50% de descuento entre abril y septiembre

Garrafas y propano: incluidos dentro del mismo esquema

Los hogares que no califican deben pagar el costo pleno de los servicios.

Por qué conviene anotarse ahora

Aunque no hay una fecha límite general confirmada, el Gobierno ya estableció plazos para algunos grupos y avanza con la unificación del sistema.

Por eso, hacer el trámite en abril permite asegurarse el acceso al subsidio y evitar aumentos más altos en las próximas facturas.