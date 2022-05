Todo lo que hay que saber para cruzar a Chile y evitar inconvenientes

Si bien Chile abrió sus fronteras terrestres para el ingreso de extranjeros, existen ciertos requisitos que se deben tener en cuenta para entrar y una serie de trámites que deben realizarse días previos a viajar.

Requisitos

Cada persona que quiera ingresar a Chile deberá contar, en primera medida, con un seguro de salud con una cobertura covid-19 de mínimo USD 30.000 (obligatorio para no residentes). El mismo puede ser adquirido a través de diversas empresas de asistencia al viajero. Algunas tarjetas de crédito cuentan con este servicio también.

Otro requisito consiste en completar de forma electrónica el formulario de Declaración Jurada a través de C19.cl. Allí se solicitará nombre y apellido, fecha de nacimiento, número de documento con el cuál ingresará, dirección en la cual se hospedará, dirección de e-mail, adjuntar cobertura médica para covid-19, número de teléfono.

La solicitud es enviada a las autoridades encargadas de aprobar la Declaración Jurada, se debe realizar hasta 48 horas antes de ingresar al vecino país. Finalmente, el certificado se enviará al correo electrónico junto con un código QR. Esta declaración deberá ser presentada al momento de ingresar a Chile y será revisada por la autoridad sanitaria.

En cuanto a la homologación de vacunas, hay que tener en cuenta que la misma no no es obligatoria para ingresar a Chile. Sin embargo, las autoridades chilenas recomiendan tramitarla, ya que habilita el Pase de Movilidad. Este último permite el ingreso a restaurantes, teatros, buses, entre otros (aunque no en todos los lugares lo solicitan). Para homologar las vacunas será necesario cargar las dosis recibidas en este link.

El viajero deberá considerar que la aprobación de las vacunas demora uno o más días. Una vez revisada toda la información, el certificado será enviado a la dirección de correo electrónico aportada.

Una de las medidas que tomó el Gobierno de Chile al flexibilizar el ingreso, es que en el paso fronterizo se realizan exámenes de diagnóstico, test PCR, de forma aleatoria. Las autoridades escanean el código QR del C19 y el sistema elige al azar quién debe testearse. El viajero no deberá abonar este test, el gasto corre por cuenta del Gobierno de Chile.

Trabajadores de la aduana del país trasandino contaron a MDZ que son aproximadamente 200 los viajantes que se testean por día, el 40% de los que ingresan en esta fecha. En caso de que el resultado sea positivo, los casos confirmados deberán aislarse en el domicilio declarado en el C19 o en una Residencia Sanitaria. El test aleatorio es gratuito para el viajero.

Además, en la aduana chilena el viajero deberá solicitar los papeles para completar la Declaración Jurada con información de la persona que ingresa y de su equipaje. Allí se da aviso en caso de ingresar con mercancías y productos de origen vegetal. Ese documento es entregado a las autoridades, quienes a su vez se encargarán de revisar el equipaje pasándolo por un escáner.

Ese será el último paso que habilite a la persona extranjera a ingresar a Chile.

Horarios del Paso Cristo Redentor

En cuanto a los horarios para cruzar desde un lado y del otro, el transporte de carga puede realizar los trámites aduaneros durante las 24 horas, mientras que el horario estipulado para los particulares es de 8 a 20. Primero se deberá pasar por la aduana argentina, donde se entrega una declaración jurada donde las autoridades firman y sellan el egreso. En ese documento se informa cuántas personas salen del país, sus datos y en qué vehículo se trasladan.

La demora en cada aduana dependerá de la cantidad de vehículos, pero son mínimo 60 minutos en cada aduana.