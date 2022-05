El inesperado cambio de vida de un ex integrante de "Los Wachiturros"

Lucas Daniel Caballero optó por dar un giro radical en su vida tras formar parte del grupo "Los Wachiturros". Tras sus tiempos de fama, encontró un camino dentro de una iglesia evangélica y ahora quiere convertirse en pastor.

Hoy en día, Caballero da charlas en la iglesia "Ministerio Jesús Está Aquí" y busca incentivar a los integrantes jóvenes del movimiento cristiano evangélico.

"Kaka", como le decían en la banda, tuvo su revelación tiempo antes de iniciar una gira por Europa y se vio en la encrucijada entre continuar con el grupo o responder a ese llamado que sentía.

"Me arrodillé y le empecé a agradecer a Dios por la oportunidad de conocer Europa. Pero en un momento, se me hizo un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Y ahí Dios me habló", comentó Lucas.

Este acercamiento a Dios fue en 2013, pleno éxito de la banda en todo el país, pero optó por cambiar de rumbo al considerar que "no estaba tomando el camino correcto".

Su conexión con Dios lo puso en la dicotomía entre "servirlo o servir al grupo" y Caballero decidió cambiar de vida: "Sentí el pecado en mi vida, que todo lo que hacía estaba mal", recordó.

Luego de la decisión de cambiar de vida, dejando una vida de adicciones y malas compañías, Lucas vive junto a su novia, con quien comparte una hija de dos años y sueña con ser pastor evangélico en un futuro.