Sentados en tachos de basura y tapados con mantas, así cursan en una escuela de Mendoza

En los últimos días circularon en las redes sociales fotos y videos de alumnos de una escuela de Mendoza sentados en clase sobre tachos de basura porque no tienen sillas. Además, trascendió que tampoco tienen calefaccionados los ambientes, por eso llevan mantas.

Se trata de la Escuela 4-023 Molinero Andrés Tejeda, ubicada en calle Corrientes del departamento de Las Heras. Natalia, madre de tres alumnos que asisten a la escuela, contó a MDZ: “Ellos nos habían comentado que tenían problemas con las sillas, pero nunca imaginamos que era para tanto. Ayer sacaron la foto y la mandaron, no podíamos creerlo”.

Los alumnos deben sentarse en tachos de basura.

La regente de la escuela, Elsa Navarrete, confirmó la denuncia que llevaron a cabo los padres. “Desde principio de año que hemos hecho el pedido de mobiliario a la Dirección General de Escuelas, esto no depende de nosotros. Por la falta de respuesta hemos tenido que enviar una gran cantidad de notas también”.

Al retomar las clases presenciales este año, los directivos notaron que las sillas no eran suficientes. En total son 50 las sillas que faltan en la Escuela Molinero Andrés Tejeda. “En el 2020 no tuvimos clases presenciales, por ello no se evidenció el problema, Durante el 2021 el cursado fue en burbujas, la mitad cursaba presencial y la otra de manera virtual. Ahora que cursan los 400 alumnos notamos ese faltante”, afirma Navarrete.

La regente cuenta que desde la DGE le respondieron que no se cuenta con el presupuesto necesario para comprar esas sillas faltantes, por eso la demora en solucionar el problema.

Las imágenes de los alumnos sentados sobre los tachos de basura del aula circulan en las redes sociales, al parecer llegaron también a quienes toman las decisiones. “Hoy desde la DGE se comunicaron con la directora para informarle que el próximo lunes traerán 40 sillas”, asegura la regente y agrega: “Seguro ha sido porque vieron las publicaciones en redes, sino no pasaba nada”.

Aulas heladas

Las ventanas están cubiertas de papeles o cartones.

El frío en Mendoza ya se hace sentir desde hace días. Esta semana las temperaturas en la mañana no han superado los 10º y se hace prácticamente imposible no calefaccionar los ambientes para pasar el frío.

En la Escuela Molinero Andrés Tejeda, al inconveniente con el mobiliario se le suma la falta de calefacción en las aulas. En las publicaciones de redes sociales se observan las ventanas tapadas con cartones y papeles para evitar que entre aire frío.

“Mis hijos se buscan una mantita para llevarse a la mañana a la escuela, es una vergüenza. Está bien que es un establecimiento público, pero no pueden cursar así”, expresa indignada Natalia.

Desde la Escuela afirman que llegó un fondo desde la DGE para reparación de estufas y vidrios, sin embargo el monto no alcanza. “Enviaron $31.000 para reparar estufas y vidrios de las 16 divisiones, pero no alcanzó. Solo pudimos reparar la calefacción, porque pedimos en muchos lugares presupuestos y que nos bajaran los precios”, cuenta la regente. "El 80% de los vidrios los rompen los mismos alumnos"

Mientras tanto los vidrios siguen rotos y el frío no da tregua en las aulas. “Aunque tengamos las estufas prendidas con un vidrio roto es imposible mantener calefaccionado el ambiente”, sostiene la regente y agrega que son los mismos chicos los que muchas veces rompen las ventanas. “El 80% de los vidrios han sido rotos por los mismos alumnos, tenemos malla por fuera del establecimiento por es imposible que los rompan desde la calle”.