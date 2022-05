La cuestionada medida de una provincia que dejó sin efecto el boletín escolar

Dicen que a los políticos no les interesa la educación. Pero sí, les importa. Si no, no tomarían medidas de tan alto impacto como permitir a los alumnos pasar de año con 19 materias previas o prohibir a los docentes utilizar calificaciones por debajo de 4. Ahora una provincia elimina el boletín. Sin duda este tipo de decisiones repercute en la educación.

La decisión del Consejo de Educación Provincial de Río Negro sorprendió a todos con la resolución Nº2839 que deja sin efecto el boletín de calificaciones en la escuela primaria. El boletín de calificaciones fue una herramienta utilizada por el sistema educativo argentino en todo el territorio nacional. En cambio, el Gobierno de Río Negro instrumentará una nueva herramienta llamada: "Apreciación de la Trayectoria Escolar".

"La evaluación debe ser concordante con el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, garantizando la valoración y el reconocimiento de la diversidad de las trayectorias escolares", dice la primera de las justificaciones de la normativa que fue cuestionada tanto desde la oposición como desde el sindicalismo.

Eliminar los boletines se basa, de acuerdo a la resolución, en que "preciso elaborar/construir un dispositivo/ herramienta en referencia a la evaluación, que dé cuenta de la trayectoria escolar de cada estudiante; correspondiendo contextualizar dicho instrumento". Además, la decisión espera que la nueva herramienta propuesta sea una "acción (que) posibilitará también la reflexión en clave de práctica docente".

Con esos fundamentos, el Consejo de Educación Provincial de Río Negro tomó la decisión de "dejar sin efecto, a partir de la presente, el instrumento Boletín de calificaciones de la Educación Primaria con cortes evaluativos bimestrales para las áreas de Lengua y literatura, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua Extranjera y con cortes evaluativos cuatrimestrales para las áreas 'Educación Artística': Teatro/Artes Audiovisuales, Danza//Artes Audiovisuales, Plástica y Música y Educación Física".

La misma resolución deja sin efectos la normas previas que contradigan esta disposición y aprueba una nueva herramienta llamada: "apreciación de la trayectoria escolar" que se utilizará en Educación Primaria y tendrá cortes trimestrales "e integrales". Este nuevo instrumento considera tres tipos de trayectorias educativas:

Trayectorias educativas sostenidas, cuando el estudiante haya tenido continuidad y fluidez, "respondiendo a todas las propuestas que se brindaron, evidenciando así el logro y la consolidación de los aprendizajes", entre otros ítems.

cuando el estudiante haya tenido continuidad y fluidez, "respondiendo a todas las propuestas que se brindaron, evidenciando así el logro y la consolidación de los aprendizajes", entre otros ítems. Trayectorias educativas cuyos logros están en proceso , es decir, "aquellas trayectorias educativas en las que la continuidad pedagógica tuvo dificultades". En este grupo se encuentran, por ejemplo, los estudiantes que "ante los contenidos propuestos, evidencian dificultades para su apropiación y que requiere retomarlos para alcanzar un aprendizaje significativo y avanzar en la consolidación de los mismos".

, es decir, "aquellas trayectorias educativas en las que la continuidad pedagógica tuvo dificultades". En este grupo se encuentran, por ejemplo, los estudiantes que "ante los contenidos propuestos, evidencian dificultades para su apropiación y que requiere retomarlos para alcanzar un aprendizaje significativo y avanzar en la consolidación de los mismos". Trayectorias educativas discontinuas, esas en las que "los estudiantes presentan distintos tiempos, ritmos, entornos e intereses de aprendizaje en referencia a la propuesta educativa"

La nueva herramienta de evaluación de las trayectorias escolares, "Apreciación de la trayectoria escolar", será entregada "a la familia o tutor en soporte papel o digital, resguardando la confidencialidad de los datos", de acuerdo a lo que dispone la resolución del Consejo de Educación.

La medida fue cuestionada tanto por los sectores sindicales como por referentes de la oposición. El legislador provincial Juan Carlos Martin, cuestionó la medida en Twitter: "Ahora, en Río Negro da lo mismo un burro que un gran profesor. Luego de casi dos años de escuelas cerradas suprimen los boletines de calificación, que servían para premiar el aprendizaje. Parece que el Gobierno se llevó Educación a marzo", disparó el legislador de Juntos por el Cambio.

A este cuestionamiento, la ministra de Educación de la provincia, Mercedes Jara Tracchia, respondió: "Incorporamos además de una nota conceptual y la evaluación de trayectorias lo que significa la participación en el aula, qué se enseña y qué aprenden. Se va a consignar más información en el boletín, se va a incorporar un ítem de participación, lo que se enseña y los indicadores de aprendizaje de cómo fueron los procesos para llegar a esa nota conceptual”. Según Jara Tracchia, "una cosa es decir te sacaste un 7 y otra es analizar si todo ese tiempo vino comprometiéndose, presentando trabajos y con un proceso importante. Tal vez le va mal en la evaluación, y la trayectoria permite que la nota refleje el proceso y no un momento determinado", justificó.

También desde la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, que señaló como un error el hecho de que la nueva normativa no se haya puesto en consideración de todos los actores del sistema educativo. Entrevistada por LM Cipoletti, Mariana Rucci, secretaria general de Unter Cipolletti, aclaró que esta resolución fue rechazada en la discusión paritaria porque “no se trabajó ni se abrió la posibilidad de opinar”. Según la docente, “fue una decisión que tomó el Ministerio de manera inconsulta sin generar debates en las escuelas ni instancias de construcción sobre los mecanismos de evaluación en las escuelas primarias”.