Daridorexant: cómo funciona la innovadora pastilla para el insomnio que causa furor en Europa

De acuerdo a una investigación realizada por Glorify, el 90% de las personas sufre estrés, ansiedad, insomnio y depresión en Argentina. Este estudio publicado a comienzos de año, demostró lo que expertos en el tema venían planteando, la pandemia afectó no solo nuestra manera de vivir en el exterior de nuestros hogares, sino que llegó puertas adentro. Los -casi- dos años de aislamiento social, preventivo y obligatorio afectaron nuestra rutina y en muchos casos, la higiene del sueño.

En algunos casos particulares, la única solución para restaurar una rutina del sueño es la toma de medicamentos. El problema está cuando los fármacos utilizados tienen efectos secundarios al día siguiente, como por ejemplo somnolencia, o a largo plazo (lo más común es la dependencia). Ahora, la Agencia Europea de Medicamentos autorizó una nueva pastilla: Daridorexant.

El fármaco, que se vende bajo la marca Quviviq, es un medicamento para el tratamiento de adultos que llevan padeciendo al menos 3 meses de insomnio. De acuerdo a información oficial, produce menos efectos secundarios, no crea dependencia ni tolerancia. Es decir, esta pastilla no produce acostumbramiento por lo tanto, no habría que aumentar la dosis. Asimismo, no produce somnolencia al día siguiente -como muchas otras pastillas si- de acuerdo a los estudios principales publicados en The Lancet.

"Los antagonistas de los receptores duales de orexina actualmente disponibles han demostrado eficacia en el trastorno de insomnio, pero no abordan todos los aspectos de esta enfermedad", explica uno de los estudios. Por lo tanto, este fármaco no resuelve el origen del insomnio crónico y además, primero tendrá que ser autorizado para la venta en farmacias en el país y luego, solo se podría comprar bajo prescripción médica.

Los efectos adversos más frecuentes de Quviviq -pueden afectar hasta a 1 de cada 10 pacientes- son dolor de cabeza y somnolencia. De todas formas, la Agencia Europea de Medicamentos ha decidido que los beneficios de Quviviq son mayores que sus riesgos y ha recomendado autorizar su uso en la UE.

En cuanto a los beneficios, Quviviq demostró ser eficaz para aumentar el tiempo que los adultos con insomnio pueden dormir y mejorar su actividad durante el día. Aquellos que recibieron 50 mg de Quviviq durante 3 meses pudieron reducir el tiempo que pasaron despiertos cada noche en 29 minutos.