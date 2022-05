Alarmante carta de un joven estudiante acosado en la escuela: "Me quiero matar"

Hace unos días un adolescente de una escuela privada del Área Metropolitana de Buenos Aires escribió una carta contando cómo sufre el bullying de parte de sus compañeros. Ellos fueron quienes encontraron la nota, que preocupó a todos, en un banco del colegio. Julián, el joven de 14 años, manifestó el dolor que siente a causa del rechazo y los insultos que recibe constantemente, llegando al punto de querer quitarse la vida.

El angustiante testimonio que Julián escribió en una hoja de carpeta escolar tiene el título “Cómo me siento”. Luego relata: “Triste. Me quiero matar. Siento que es mi mejor opción. No tengo amigos. Nunca hablo gracias a mi inseguridad y a lo que mis ‘amigos’ me causaron, porque con tan solo decir algo me insultaban. Ya llevo tres malditos años soportando los insultos y molestias de ellos. Estoy cansado de llorar y sufrir. Solo necesito decirle todo esto a alguien pero tengo miedo a la burla, al rechazo social, a quedarme solo. No quiero estar solo. Ya estoy cansado. Mi mente no está bien. Me siento un enfermo mental. Siento que cada día empeoro. Cada día que pasa siento que me moriré más y más. Y siento que necesito hablar con gente. Creo que me suicidaré a los 18 ya que no tendría ningún objetivo en mi vida de mierda y ahora me pregunto ¿realmente estoy bien? Perdón si no se entiende la letra”. Al final, hay un dibujo de una cara triste y una soga colgando, haciendo alusión al suicidio.

La historia compartida por La Nación cuenta que 2 compañeros de Julián encontraron la carta en un pupitre y se la llevaron a sus padres para que estos le avisaran a la escuela. El estudiante venía soportando abusos tanto verbales como físicos: Varios de sus compañeros se burlaban de él sin importar lo que hiciera y le lanzaban útiles, por ejemplo. Es por eso que volvía a su casa con enojo y lágrimas todos los días desde que comenzó el año. A pesar de no poder comunicar todo lo que le hacían, contaba que tenía problemas y pedía cambiarse de escuela.

La carta de Julián. Fuente: La Nación

El joven ya venía con varias dificultades desde hacía tiempo. Hace dos años le diagnosticaron trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), por lo que sociabilizar ya le costaba un poco más que al resto. Además, sufrió la pérdida de su padre en medio de la pandemia sin haber podido siquiera despedirse por las restricciones de la cuarentena. Lejos de darle contención, varios compañeros empezaron a burlarlo por ello. Hoy en día, lo único que el alumno pide es sentirse más acompañado.

Karina, madre de Julián, compartió la carta al grupo de padres del colegio. Recibió críticas que denotan falta de empatía e ignorancia ante un tema tan serio como el bullying. Incluso, algunos afirmaron que solamente estaba exponiendo a su hijo. En el Día internacional contra el bullying es importante resaltar la importancia de esta problemática que se presenta mucho en las escuelas. Es fundamental saber identificar las señales de abusos como este para poder tratarlo a tiempo y así evitar que la víctima salga herida tanto física como psicológicamente.

Paola Zabala, directora de la Comunidad Antibullying Argentina, explica que la sociedad apenas dio el primer paso al desnaturalizar el maltrato entre niños y que aún queda mucho por hacer. La mejor herramienta para prevenirlo es el diálogo con los chicos (desde el lugar de los padres, docentes, directivos y/o dirigentes políticos). Para ello lo ideal es informarse y capacitarse además de exigir políticas públicas para afrontar el tema. De esa manera, se le podría brindar a las instituciones escolares los recursos necesarios.

En el caso de tener un hijo que sufra bullying, Zabala le aconseja a los padres actuar con calma: No asustarse ni enojarse. Tampoco quitarle importancia al tema o invitar al niño a defenderse por su cuenta. Recomienda enseñarle a su hijo que no hay nada en él o ella que justifique que sea tratado con violencia. Además, lo ideal no es dirigirse a los padres del chico que acosa al resto sino a la institución escolar sin el diagnóstico en la mano para solicitar ayuda.