El día después: los censistas compartieron sus experiencias más insólitas

Este miércoles se llevó a cabo el Censo 2022. Según datos del Indec, el mismo contó con la participación de más de 600 mil personas entre censistas urbanos y rurales y coordinadores nacionales y provinciales. Una vez finalizado a las 18 horas, los censistas pudieron para y descansar luego de haber recorrido las calles vacías del país. Decenas de ellos, partícipes de las redes sociales, contaron a sus seguidores distintas situaciones que les tocaron vivir en los hogares de los argentinos.

Algunos hechos parecieran salidos de la serie protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña y es que los argentinos, nos caracterizamos por ser solidarios aunque algunas veces también demasiado confiados. Algunos ciudadanos notaron cansados a los censistas y los invitaron a tomarse un café, otros trataron de seducir a su censista y algunos, necesitaron la ayuda del censista para explicarle a sus hijos qué era lo que estaba pasando.

Agustín Oviedo, que se presenta como estudiante de Derecho en la UBA, contó a través de Twitter que le tocó censar a una mujer mayor y ella lo invitó a pasar a la casa y le hizo de almuerzo un churrasco con papas fritas. El tuit -que supera los 100 mil "me gusta"- recibió decenas de respuestas entre las cuales se debate si el censista debía pasar o no a las residencias. La mayoría de las contestaciones cuentas historias similares, en que se invitó a pasar al censista aunque sea al hall de entrada.

Secuencia del día: Me tocó censar una abuela, me hizo pasar a la casa y me hizo un churrasco con papas fritas. — agus (@agusslanuss) May 18, 2022

Abigail, otra usuaria de la red, contó la experiencia de su mamá como censista. "Cuando mi vieja estaba censando la esperaban en un edificio, le habían puesto unas sillas con una mesita para que censara ahí abajo con calefacción y cuando la hicieron pasar le dieron comida y le dijeron que iban a ir avisando, vecino por vecino así bajaban hasta ahí", escribió en un tuit. Definitivamente, una forma práctica y rápida para el censor.

Por otro lado, Pía, quien se presenta como abogada y trabajadora de telecomunicaciones, contó la cómica situación que le ocurrió con la niña de una familia que censó. "Contra todo pronóstico me hicieron pasar a casi todas las casas y una nena me dijo y al gato no lo censás? Entonces tuve que preguntarle al gatito cuántos cachorros tiene y otras preguntas para conformar a la nena jaja amo a los niños", escribió en un tuit. La publicación superó los 116 mil "me gusta" y recibió cientos de memes sobre gatos.

El gato después del censo pic.twitter.com/uUlfFesJU8 — uD83CuDF15AlanCantinito (@Alancantini28) May 19, 2022

Mientras tanto, en algunos casos pareciera que el censo funcionó mejor que aplicaciones de citas. Alexis Ariel, compartió con sus seguidores que tendrá una cita el fin de semana con la chica que lo censó. "Me tocó una censista hermosa que cayó a las 8 y media, como la vi con frío la invité a tomar unos mates. Se quedó 30 min y se fue sin anotar el código del censo digital. Volvió al ratito y ahora vamos a salir el finde. Al final el censo es mejor que Tinder", relató en el tuit.

A este posteo lo relacionaron muchos usuarios con otro de Pía, la abogada que censó al gato de la niña. En este otro tuit, Pía escribió: "Me enamoré de un censado. La superioridad moral y estética de ese varón por favor, estoy con presión baja. Me hizo pasar a la casa y me trató como a una reina. Estoy de novia??". A lo que continuó en otro tuit aclarando que cuando dice que está con presión baja se refiera a que alguien le gusta y sus seguidores saben que hace referencia a una "ella". También aclaró que está mal buscar a una persona que censó, "rosa (sic) el acoso" disparó.

Un poquito de scroll y me encontré esto. Será? pic.twitter.com/rqhKPopX8y — La Hija de Satanás (@Autoejecucion) May 18, 2022

Otro posteo que fue furor en las redes fue el video que compartió Gaby, internauta de Twitter, sobre cómo es censar en un pueblo chico dónde todos se conocen con todos. En el video, se puede ver como un chico y una chica discuten sobre a quién le toca determinada cuadra, que al fin y al cabo, ambos ya saben quienes viven allí.

A este posteo, respondieron cientos de usuarios dividiéndose entre quienes creían que tenía razón la chica y quienes creían que tenía razón el chico. Otro internauta que se hace llamar "@Luckydementa" contestó con otro video sobre un censista que tuvo que meterse en el medio de una plantación para llegar a una casa.