Huella digital en Internet: cómo evito exponer datos personales

En las últimas horas se viralizó un hilo de Twitter en que un usuario (@Sdesalvaje) explicó las maneras en las que una persona puede evitar exponer datos personales en Internet. Se menciona la “huella digital” como el rastro que cualquier usuario deja en la red. Sin embargo, Mariano, especialista en informática, desmintió en MDZ algunos de estos conceptos.

La publicación que tiene más de 20.000 likes enumera los pasos a realizar para eliminar “el 99,9%” de la huella digital de un usuario en Internet. Allí, se menciona que las direcciones de email tienen que ver con esto. Uno de los consejos escritos es el de reunir todas las cuentas: “Recopila todas tus direcciones de email. Desde que empezaste a navegar por Internet hasta el día de hoy. Vas a necesitar acceder a sitios web que ni recuerdas que accediste”.

Este paso es seguido por el de borrar todo lo que esas direcciones contengan: “Elimina las cuentas antiguas. Busca en tu email palabras como: ‘Registrarse’ o ‘Bienvenido’. Así sabrás donde te registraste. Recupera la contraseña, accede y elimina las cuentas. Eso si, antes debes asegurarte de borrar toda la información de esas cuentas”.

Además, el hilo recomienda cambiar las contraseñas cada 6 meses y tener cuidado con las redes sociales. Por ejemplo, con la intimidad en las mismas: “Aumenta la privacidad de tus redes sociales. Dedica 5 minutos a limitar la accesibilidad de tus imágenes a tu grupo de amigos. Nunca sabes quien puede estar mirando desde el otro lado de la pantalla”.

Por su parte Mariano (experto en informática) argumentó que los datos de una persona no desaparecen con métodos como estos. “El concepto de huella digital tiene que ver, más que nada, con la navegación. Eso nada tiene que ver con los mails que tengas o no guardados. Lo mismo con las contraseñas de las paginas web: la seguridad de las contraseñas no tiene nada que ver con la huella digital”, explicó. Si bien aclaró que son puntos a tener en cuenta, remarcó que no tienen relación entre sí.

“La huella digital es la información que vas dejando consciente o inconscientemente a medida que vas navegando en la red”, señaló el entrevistado. Para prevenirlo, recomendó usar un navegador en modo incognito y utilizar una VPN (red virtual privada): “Esto hace que las cookies de sesión de las páginas no se guarden en tu pc/dispositivo. Si bien la navegación es más lenta, es ideal porque estas cookies son las que se utilizan para identificarte a medida que navegás por Internet”.

La huella digital de un usuario se forma con sus hábitos de navegación en la web

Mariano resaltó que es complicado no dejar huellas en la web argumentando que “todos quieren identificarte de alguna manera”, pero separando situaciones que considera distintas: “Google, por ejemplo, vende publicidad dirigida. Según tus hábitos de navegación, te va a mostrar mas publicidades de una cosa que de otra. Y como la van a tener más posibilidades de venta”.

Por otro lado, el entrevistado explicó que si un hacker busca entrar a una dirección de mail para acceder a la cuenta bancaria u otro dato privado de alguien, no tiene que ver con la huella digital sino con la seguridad de las contraseñas. Lo mismo puede ocurrir al tener la geolocalización del teléfono activada a la hora de subir una foto a las redes, dando la posibilidad de que un posible hacker pueda rastrear la ubicación del usuario. “Son temas distintos, ni más ni menos importantes. La huella se trata de privacidad, no de seguridad”, concluyó.