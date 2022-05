El Censo en Mendoza se desarrolla con normalidad aunque inició tarde

Inició la etapa final del Censo Nacional 2022, con el relevamiento presencial casa por casa en el país a cargo de más de 600 mil personas. MDZ habló con el responsable del censo en Mendoza, Facundo Biffi, quien contó cómo fue el inicio del operativo: "Por el momento, vamos bien no ha habido imprevistos mayores, aunque siempre algún reemplazo de último momento es necesario".

Sin embargo, en varias escuelas se registraron algunos inconvenientes a la hora de generar el código ya que, según señalaron, la aplicación no funcionaba correctamente.

Biffi informó que no se sabe a qué hora terminarán los censistas, quienes visitarán los hogares de la gente desde las 8 de la mañana hasta las 18.

El fin de semana, el Gobierno de Mendoza informó que más del 37% de los hogares mendocinos completaron el censo digital y se estima que ese porcentaje es mayor.

Personas en situación de calle

El relevamiento de estas personas inició el lunes y estuvo rodeado de polémicas ya que diversas Asociaciones de la Sociedad Civil, que acompañan a personas en situación de calle, emitieron un comunicado para expresar su disconformidad con el Censo 2022.

Algunas de las falencias e irregularidades que advirtieron estuvieron relacionadas al límite territorial o al poco tiempo para ejecutar el operativo.

Facundo Biffi informó que el relevamiento duró dos días y se centró fundamentalmente en el Gran Mendoza. Sobre las quejas de las instituciones explicó que "iban a contramano de la metodología prevista".

"No es un censo de personas en situación de calle, sino un censo de población. Si no están de acuerdo con la metodología, no es mucho lo que podemos hacer hoy", explicó.

"Hubo diez años para discutir el cuestionario con el Indec, si quisieran hacer un censo de esa temática específica, nos ponemos a disposición", concluyó.