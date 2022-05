Cuántos habitantes tiene La Matanza y porqué genera conflicto ese dato

A la espera de lo que ocurra con los números del Censo 2022, analistas de datos como Mauro Infantino ofrecen una muestra sobre los datos extraños que saltan en el partido de La Matanza, datos que ponen en tela de juicio la cantidad de personas que habitan ese partido que resalta justamente por su gran población.

"Venimos investigando los datos de La Matanza desde hace rato porque daban raro comparados con la pandemia", dice Infantino, que hizo un análisis exhaustivo de datos durante la pandemia junto con Federico Tiberti,

Ambos, llegan a una misma conclusión: "En todo lo que fuimos viendo todo indica que hay menos personas que las que pensamos que hay". Es decir, que aquellos casi dos millones de habitantes, no serían tan reales como habíamos pensado.

Hasta ahora, con @fedetiberti cruzamos los datos del censo 2010 en La Matanza con información de otras fuentes, pero esta vez analizamos algo extraño en el propio censo. Los hogares en que viven 6 personas tuvieron un comportamiento muy difícil de explicar. pic.twitter.com/pz6d6Dfr9S — Mauro Infantino (@plenque) May 17, 2022

Aunque el mismo Infantino asegura que es difícil de calcular, la diferencia que podría llegar a haber en los números reales, es muy distinto a lo que siempre se habla: "Si La Matanza hubiera crecido como los otros partidos en 2010 o si hubiera tenido el mismo nivel de vacunación Covid que el resto, hablaríamos de 300 o 400 mil personas".

El tema que no deja de ser importante, es resolver porqué ocurre este desfasaje tan grande de datos: "Para mi es demasiado difícil que algo así se dé por error, aunque tampoco sé si hablaría de falsificación porque no me terminan de cerrar los motivos por lo que se habría hecho. A esto además se suman otras irregularidades que se fueron detectando e incluso hubo una denuncia del propio Indec en 2016".

Además, agrega: "Una opción que yo no puedo descartar es que ese día saliera todo mal y taparan los baches de algún modo", refiriéndose a esa gran falla que hay en el resultado del último censo y las decisiones tomadas, esperando que con el censo de este año no ocurra lo mismo que en el de octubre de 2010.

Vale la pena aclarar que, a raíz de un censo, el Estado toma decisiones para el ejercicio de las políticas públicas que beneficien a la población, como puede ser el caso del acceso al agua corriente, electricidad, comunicaciones, la situación habitacional, la situación de empleo y demás información que será clave para los próximos años, hasta la reedición del censo.