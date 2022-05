La dura decisión de un productor agropecuario cansado del robo de ganado

La Argentina se ha convertido en una tierra de nadie donde el Estado, por mala acción o por omisión, no cumple con su función. Se percibe en todos los ámbitos. Desde hace tiempo hay un debate sobre los alcances de la propiedad privada y desde los despachos oficiales se baja una línea ambigua que favorece a quienes no se enmarcan dentro de la ley.

El caso del cuatrerismo, como se llama al robo de ganado, es un fenómeno que va creciendo ante la mirada pasiva de las autoridades.

El caso de un productor ganadero de Santa Fe es una muestra. No se trata de un empresario grande que, de alguna forma, puede tener otros recursos. Es un pequeño productor que lucha día a día contra este flagelo. Él es un caso entre cientos, miles. MDZ habló con este empresario, tras una noche en la que volvió a ser víctima del robo de ganado.

-¿Volvió a sufrir una intrusión a su campo?

-Sí, otra vez... Cortaron alambrados y boyeros, arrearon animales hasta el canal y ahora hay que volverlos hasta arriba. Estoy esperando que levante el sol y seque un poco todo para ir a contar cuántos animales me llevaron. Hay rastros de animales que pasaron por el lindero, justo por el canal. Hablé con mi vecino y me dice que ya le han matado animales pero no ha realizado la denuncia. Te cansan... y terminas renunciando.

-¿Cómo operan los cuatreros?

-Entran, cortan alambres y boyeros eléctricos, arrean el rodeo. Si pueden, se hacen de algún animal. La zona está complicada, cambiaron de comisario pero el problema de base está. A varios colegas le robaron. Lo peor, considerando que aquí somos todos pequeños y a lo sumo algún mediano productor ganadero, es que algunos robos fueron importantes. A uno le robaron 51 animales, se los llevaron en un camión jaula por la ruta y desapareció su rastro a 100 km al Sur si no me informaron mal. A los pocos días le entraron de nuevo y le carnearon 8 vaquillonas y le quisieron robar el tractor.

-¿Está en una zona muy alejada de la policía?

-Yo estoy cerca del pueblo, a unos 4 km en el punto más cercano. Eso tiene algunas cosas a favor y otras en contra, se van a pie por lo que el malandraje la tiene fácil, pero como confluyen los caminos hacia el pueblo pasa gente de manera frecuente y eso se las complica si van con vehículos.

-¿Qué dicen las autoridades policiales?

-No hay una salida determinante, hoy no pasa nada si te invaden el campo, no es un delito, dicen, sino una falta. O sea... a menos que los veas justo matando al animal no pasa nada, porque he realizado videos de los tipos arreando en el campo y en fiscalía ni bola... Ahora dicen que cambiaron algunos pero sigue siendo una joda. No pasa nada. Santa Fe está a la buena de Dios. Y ni hablemos del tema de fondo, la droga. En ningún pueblo debe drogarse porque jamás arrestan a un ‘dealer’ o consumidor. Y todos los que te aparecen en el campo son del palo.

-¿Y las entidades del campo?

-Acá sí, a punto que los de Federación Agraria y el presidente de la comuna llamaron a autoridades, hicieron una reunión con productores y de eso salió un cambio en la Comisaría. Pero hace poco el secretario de la comuna salió a declarar que desde Santa Fe no los atienden porque son de otra bandera política.

-¿Se siente mucha impotencia?

-Esta mañana sigo con la idea de achicarme, porque si tengo animales lejos de la chacra es ir perdiendo de a poco como si fuese una sangría. Y pasan las gestiones policiales y no pasa nada, hace unos meses encontré solo la cabeza de una vaquillona, le llevé la foto al que fue el último jefe que lo rajaron y me preguntó qué día fue, me fije en metadatos de la foto en el celular y me contestó ¨ahhh... eso fue en la gestión pasada¨. Me calenté y nos trenzamos entre gritos. ¿Sabés cuál fue la respuesta a mi demanda? Mandó una Amarok con 2 policías, sin bajarse, literalmente, miraron la cabeza y le sacaron una foto, luego se fueron. Eso fue todo. ¿Vos qué harías sabiendo que estas solo contra los delincuentes? ¿Te quedás a la noche de guardia como hice muchas veces? ¿Y si llegan...? ¿Los bajas? Porque los tipos vienen por lo menos con armas blancas para la carnicería. Por eso... no va más. Me convencieron... desgraciadamente. Empiezo a achicarme y es muy probable que termine cerrando el boliche.

-¿Se va del país?

-¿Irme? No lo sé. Siempre supe que era la mejor opción, pero el ¨tango¨ siempre me pudo aunque estoy cansado. Lo que es seguro es que me voy a achicar todo lo que pueda.