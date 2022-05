Cómo reinventarte cuando te sientes atrapada

Sentirnos atrapadas es como correr en círculos sin llegar a ningún lugar, con la convicción que nada será diferente y presas de una rutina que no podemos cambiar. En ese momento todo lo que logramos pensar es “no sé cómo cambiar esto”, “me siento vacía”, “que ocurra un milagro para que todo cambie”. El primer instinto es buscar fuera de nosotras mismas. Alguien o algo tiene que ser culpable de lo que me pasa o también hay mujeres que crecieron creyendo que la forma de cambiar es que alguien venga a salvarla de su situación.

Pero déjame decirte algo: sentirse atrapada es un sentimiento, no un hecho.

Muchas personas están infelices o insatisfechas con sus vidas, sintiendo que no tienen control sobre lo que sucede en ellas. Sin embargo, TÚ tienes el poder de cambiar tu propia vida usando tu mente y tus acciones. Tu vida es tu responsabilidad. Si va bien o va mal, tú has creado esa situación con tus aciertos o tus errores. Si no buscas un cambio, puede aumentar en ti el miedo, la culpa, la vergüenza o la apatía que ya sientes. Puedes quedarte aún más atascada de lo que ya estás. Entonces, ¿cuál es el camino para salir de ese sentimiento?

8 maneras de reinventarse para que puedas comenzar a navegar:

1. Concentra tu energía en lo bueno que tienes en tu vida.

Cuando en mi vida las cosas no marchan por el camino que deseo, hago un gran ejercicio que me sirve mucho: paro, escucho mis pensamientos y emociones, cuestiono los cuentos que me estoy contando que me pueden estar paralizando (los no tengo tiempo, no puedo, esto es imposible, etc.), miro lo que está sucediendo afuera para por fin, después de evaluar la situación, recién ahí puedo elegir nuevamente consciente lo que quiero. No todo lo que está pasando es malo. Observa tu vida y descubre que, lo que vives hoy, está siendo la llamita que te permite seguir adelante. Centrarte en lo que va bien te ayudará a distraerte de lo que no va tan bien y también te permitirá salir de tu rutina rápidamente, mirando tu vida desde una perspectiva más positiva.

2. Elimina el desorden externo

¿Quieres un cambio? Deshazte de cualquier cosa que ya no te guste, uses o necesites. Cuidado con la culpa, si alguien te hizo un regalo o es una reliquia familiar o la persona ya no se encuentra en este plano puedes sentir culpa al querer sacarlo de tu vida. Haz lo que nos dice Marie Kondo, si el objeto no te trae armonía, paz o pertenece al pasado y no lo utilizarás, déjalo ir. Cuando ordenas, lo que queda es la mejor versión posible de ti misma. Es realmente motivador vivir cada día rodeada de lo mejor de lo que eres en este momento.

3. Aclara tu desorden emocional

El desorden externo es algo más fácil de darnos cuenta porque literal está ahí y eso nos produce incomodidad. Es una comprobación de que no hemos puesto energía en cambiarlo. Sin embargo, el desorden emocional puede incomodar pero, si no queremos prestarle atención, buscaremos la forma de distraernos. Lo que no logramos ver es el impacto que tiene en nuestra vida el no prestarle atención a lo que nos pasa porque afecta la manera en la que pensamos, hacemos y los resultados que obtenemos. “No llegaremos más lejos de lo que internamente creamos que somos capaces de alcanzar”.

Vamos a dos acciones para ordenar esas emociones:

Toma conciencia de tus acciones.

Escucha cómo te sientes.

Preguntas que te ayudarán:

¿Cómo me siento?

¿Por qué me siento así? ¿Qué película me estoy contando?

¿Qué puedo hacer distinto para cambiar o vivir mejor este momento?

¿Estoy haciendo realmente lo que quiero o me estoy conformando con lo que hay?

Este ejercicio te ayudará a ser más consciente de lo que te está sucediendo, de las acciones que estás tomando y de tus sentimientos. Y si decides comenzar, serán tus primeros pasos que te llevarán hacer pequeños cambios para ser y sentirte como una nueva versión de ti misma.

4. Sal del piloto automático

¿Cuánto tiempo llevas en la misma rutina? Hacer siempre lo mismo nos lleva a actuar como si fuéramos robot, sin sentir la necesidad de pensar, tan solo hacemos. Y, ¿cómo eso no va a ser aburrido? La monotonía puede llevar a la desmotivación y falta de energía. Entonces, revisa lo que en tu vida ya no te aporta y elimínalo, qué puedes cambiar o qué estás necesitando agregar para sentirte nuevamente empoderada y con energías.

5. Haz algo de lo que aún no te atrevas

Desafíate a hacer aquello que te produce miedo o incomodidad, por ejemplo, ir sola al cine si tienes miedo al qué dirán viéndote entrar a ver una película o manejar por una nueva ruta que te lleve a mirar nuevos lugares, salir a tomar algo con una amiga. Si sigues ahí en tu zona cómoda, las cosas en tu vida no cambiarán. Haz pequeños cambios, algo diferente cada día. Te comenzarás a sentir más segura y nuevas oportunidades llegarán a tu vida.

6. Cambia tu energía

Reinventarte no es dejar de ser quién eres, es cambiar lo que hoy no te permite avanzar. Si cambias la energía con la que construiste esta etapa donde no te sientes feliz te sentirás más motivada cada día. Empieza esa clase de baile. Busca un hobby olvidado. Viaja sola a algún sitio preferido. Pon tu mente en movimiento, comienza a escribir este proceso en el que te encuentras, lee. Si lo que te tiene atascada es el trabajo, evalúa un cambio, comienza armar tu cv nuevamente con toda tu experiencia y logros, súbelo a Linkedin y comienza un proceso. Cada cosa nueva que hagas te ayudará a ponerle un color diferente a tu vida y, por ende, comenzarás a despegar.

7. Hazlo pasito a pasito

Cuando nos sentimos atrapadas, la ansiedad de que todo pase ya mismo nos puede jugar una mala pasada. Tómalo con calma. Y escúchate qué te va pasando, eso te dará la capacidad de ir haciendo pequeños cambios que, a la larga, pueden cambiar tu vida de una forma que ni imaginas.

8. Ponte, objetivos y metas alcanzar

Tú eres la capitana de tu vida, por lo tanto, sin un mapa de navegación te perderás. Y sobre todo NO TE OLVIDES que tú eliges todo el tiempo. Los momentos desafiantes son más fáciles cuando tenemos claridad. Por eso, haz un plan con lo que quieres lograr en tu vida a corto y largo plazo. En mí página web podrás encontrar una guía completa de cómo hacerlo. Si cada semana revisas tu plan de acción, las decisiones que tomarás estarán alineadas con tus sueños.

Para reinventarnos tenemos que tener claridad para dónde queremos ir, cuál es camino que necesitas tomar. Si estás leyendo esto y sigues aún sentada esperando que te vengan a rescatar, te desafío a mirarte, a revisar tu historia y a que le pongas acción. Lo has hecho mil veces y aún no te das cuenta. La única que puede salvarse a sí misma eres tú. No sabes cómo hacerlo… pide ayuda, busca a tu alrededor personas que estén en la misma que tú y acompáñate de ellas, busca un coach.

Haz lo necesario, pero hazlo.

Que tengas éxito en esta nueva etapa.

*María Esther Segura es referente en la Reinvención de las mujeres con programas como Empodérate profesionalmente, ReinvéntateMujer en la vida y Coaching Laboral & empleabilidad. Elegida como Influencer Top Voices Linkedin LATAM 2019. Participante en nuestra 2da Edición de Top Leaders en Español.

