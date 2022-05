Marcha atrás en una polémica medida sobre la educación en Entre Ríos

En los últimos días se generó una gran polémica gracias a la decisión del Consejo de Educación de la provincia de Entre Ríos que proponía la modificación del sistema tradicional de evaluación y calificación. En esta se planteaba un nuevo método de evaluación, calificación, acreditación y promoción para alumnos de Educación Secundaria y sus modalidades.

Esta medida buscaba no calificar con menos de 4 en el primer trimestre para "garantizar los derechos de los estudian", ver la educación con una "mirada integral, flexibilizada y con centralidad en la enseñanza" y evitar generar un "impacto negativo en el proceso de aprendizaje".

La nueva medida buscaba eliminar las notas por debajo del 4

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, anunció la derogación de esta medida luego de una gran queja por parte del público general en contra de la eliminación de las notas por debajo del 4, junto con otra tajante decisión respecto a los promotores de la medida. "Como docente al frente del aula no comparto en absoluto la medida. Nadie me la hizo conocer antes de publicarla. La calidad de excelencia no se logra de esta forma", declaró Bordet.

En cuanto a los responsables determinó: "Le he dado expresas instrucciones al presidente del CGE (Consejo de Educación) para que anule esta medida y remueva a los funcionarios responsables de haberla implementado".

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos

El gobernador entrerriano llegó a la fuerte conclusión que incluye una solución integral: "cuando hay alumnos que tienen problemas con las calificaciones, hay que tener un abordaje integral, no una medida que simplemente signifique un paliativo".

Según el CGE, las calificaciones 1, 2 y 3: "obturan la trayectoria a realizar durante el año desde el inicio del proceso de aprendizaje". También aclaran que los alumnos hubieran recibido un informe descriptivo, donde se detallarían: "saberes y capacidades pendientes de acreditación, fortalezas y debilidades". Esto se haría para que los jóvenes tomen decisiones para superar las dificultades.

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa

En los últimos días el Gobierno de Formosa anunció otra medida relacionada con la educación que también generó mucha polémica. La norma, dictada el 2 de mayo, permitía que puedan pasar de año estudiantes secundarios que deben hasta 19 materias.

Esta es la resolución 1953/22 del Ministerio de Cultura y Educación que establece la "Promoción Asistida" para los alumnos de esa provincia.

El gremio de docentes se mostró fuertemente en contra de esta decisión: "Desde el Ministerio de Educación se pretende salvar situaciones de aprendizajes no obtenidos por los estudiantes en la pandemia, solo con sucesivas instancias de evaluación, sin dar respuestas a la enseñanza debida".