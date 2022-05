Iniciaron su proyecto en pandemia y ya tienen llegada internacional

Todo comenzó cuando, estando en pleno período de aislamiento social obligatorio y en los peores momentos de la pandemia de covid-19, se dieron cuenta de que a pesar de ocupar buena parte de las horas del día en sus trabajos de origen, aún les quedaba tiempo. Fue entonces cuando Tomás Pawly (30) y Bruno Castillo (28) comenzaron a darse cuenta de que la idea que en un principio habían compartido en diferentes charlas, podría al fin tomar forma.

Lo que nunca se imaginaron los amigos en realidad, es que se transformarían en los hacedores de un emprendimiento para fabricar gin, que en poco más de dos años ha logrado fama internacional, está siendo exportado a Perú y Barcelona y en breve se insertará en otros países del exterior, con la mirada puesta siempre, en transmitir la idiosincrasia local. De hecho, el año pasado, el producto fabricado en San Rafael ganó el premio mayor un concurso internacional que postula a bebidas y fabricantes de todo el mundo: el International Wine & Spirit Competition (AIWSC).

Solo un repaso por el origen de Andes Gin, tal como fue denominada la marca premium de esta bebida, da cuenta de la pasión invertida en el proyecto. "Arrancamos en pandemia porque estábamos con tiempo libre y no sabíamos para dónde arrancar. Ya estábamos trabajando en la comercialización de vinos con algunas bodegas, pero queríamos comenzar con algo propio", recuerda Tomás de aquellos momentos en que las charlas comenzaron a ser llevadas a la realidad. "Vimos que el gin es una bebida que está teniendo mucha llegada y que de 30 marcas en el país en poco tiempo hubo más de 400", explica el joven al contar los motivos que direccionaron su emprendimiento hacia esta bebida.

Tomás estudia Márketing y Comercio Internacional. Cuenta que su socio, Bruno, es estudiante de Enología. "Queríamos dar con un producto que fuera propio y mendocino así que nos pusimos a investigar y descubrimos desde la botánica que era posible lograr destilados de primera línea", detalla el joven. Así, los primeros pasos para avanzar en las primeras muestras fueron logrados gracias a largas horas de investigación, asesoramiento y aprendizaje. El escenario de las primeras pruebas fue la cabaña de Bruno, ubicada en la zona de Los Molles, en las Leñas (Malargüe).

El gin que producen los jóvenes mendocinos ha logrado instalarse a nivel internacional

Las primeras botellas de gin que Tomás y Bruno lograron producir, eran tan solo muestras que -luego de un complejo proceso de elaboración- eran vendidas u obsequiadas a familiares y amigos. "Como no se podía hacer juntadas, no teníamos muchas formas de hacer llegar el producto", cuenta el joven. Interesados por ir siempre por más, los amigos decidieron buscar en Google las bases del concurso internacional Wine & Spirit Competition (AIWSC). Llenaron las bases y enviaron las muestras de su producto al jurado. El resultado, hasta la actualidad, no deja de sorprenderlos: "Se trata de un concurso mundial donde se presentan marcas de todos los países e incluye a todas las bebidas. En ese momento, se anotaron más de 1400 personas de más de 50 países", recuerda el joven.

Bruno es estudiante de enología

Lo que más les llamó la atención justamente, fueron los resultados logrados. "Logramos un porcentaje de aceptación del 98% sobre 100. En realidad, nadie logró un porcentaje tan alto", aclara Tomás al revivir aquellos momentos de julio de 2021. Fue justamente a partir de haber ganado esa medalla de oro, cuando los jóvenes afrontaron la tarea de ampliar su emprendimiento y animarse a invertir a una escala un poco mayor. Cuenta Tomás que fue en ese momento cuando además, comenzaron a pensar en la marca y el diseño que acompañaría su bebida. "Pensamos en un nombre que preservara el origen de lo mendocino, de nuestra cordillera y de toda la región andina", explica y detalla que otro pata fundamental para avanzar en su nueva proyección fue ir a buscar inversores. Fue así como lograron dar con la actual destilería que ya fabrica dos mil litros de gin por semana.

Pero además, la flamante importadora ya firmó un convenio con una importadora de Perú para hacer llegar a ese país once mil botellas de gin. "También estamos con gestiones para poder ubicar el producto en Europa" agrega Tomás.

Ampliar mercados

Gustavo Milutin, a cargo de la compañía dispuesta a comercializar el gin fabricado por Tomás y Bruno (INAP S.R.L) explica que uno de los desafíos a corto plazo es lograr insertar el producto (además de Perú) en los mercados de consumidores de Brasil, Paraguay e inclusive, Estados Unidos. "Andes Gin tiene características artesanales que lo hacen una bebida única y muy diferenciada del resto de las bebidas que había disponibles", detalla el joven que llegó a contactarse con el grupo de amigos a través del sitio de Instagram denominado Manso Hambre, dedicado a promover y tejer redes entre los emprendedores.