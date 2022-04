Increíble historia de amor: le ofreció dinero a un vagabundo y se terminó casando con él

Una joven canadiense compartió hace unos días en TikTok un video contando cómo conoció a su pareja hace 2 años. Su nombre es Jasmine Grogan y su historia con Macauley Murchie tuvo más de 10 millones de visitas.

El relato tiene un comienzo bastante inusual: “Me encontré con un hombre en situación de calle en la puerta del supermercado un día en el que iba a comprar comida. Le ofrecí dinero pero el no quiso aceptarlo. Seguí haciendo lo mío y no podía dejar de pensar en él. Cuando volví a salir le pregunté si había alguna otra cosa en la que podía ayudarlo y me dijo que no. Después de eso me ofreció ayuda para subir todas mis bolsas de comida al taxi”. Jasmine cuenta que invitó a Macauley a comer y él “tímidamente” aceptó. Allí tuvieron una larga charla acerca de la vida de Murchie y luego ella le regaló un teléfono para permanecer en contacto. “Había algo distinto en él”, asegura Grogan.

En el video se ven los primeros intercambios de mensajes de texto en los que Macauley le agradece el gesto y le dice que no deja de pensar en ello. Los canadienses volvieron a reunirse y Jasmine empezó a invitar seguido al entonces vagabundo a dormir a su casa. Después de que ella le comprara ropa y ofreciera techo, Murchie consiguió un “muy buen trabajo”, además de afeitarse la barba y cambiarse los dientes.

Jasmine confiesa que comenzaron a salir y que no pudieron separarse desde entonces: “Todavía seguimos juntos. Tenemos 2 hijos y estamos muy felices”. Aunque esta increíble historia no termina ahí ya que Macauley le propuso matrimonio: “Obviamente dije que sí”, exclama Grogan, quien está ansiosa por ser “la Sra. Murchie”.

Jasmine, Macauley y sus 2 hijos: La familia completa

En el final del video Jasmine cuenta que ambos están muy agradecidos de que sus caminos “se hayan cruzado” y agrega: “No puedo imaginar cómo sería mi vida sin él”. Además, cierra con una reflexión: “Todo pasa por algo, confíen en el universo”.

La historia viral y las reacciones

La viral historia generó múltiples reacciones en las redes sociales. Algunos quedaron conmovidos con el relato y el gesto inicial de Jasmine. Uno de ellos comenta: “Ese indigente tan bello lo que necesitaba era un baño, colonia y mucho cariño. Esa chica fue sensible”.

Otros hicieron chistes acerca de este hecho comparándolo con la situación social de su propio país. Un usuario venezolano comenta: “Vamos a ofrecer unos tours para Venezuela para que se lleven a unos cuantos”.

También hubo casos de personas que desconfiaron de toda esta historia, apuntando contra la joven canadiense. Uno de ellos opina: “Puro montaje no sean bobos… otra influencer engañosa”. Otro agrega: “Lo que hace un poco de maquillaje una peluca y barba falsa, ahh verdad que es una influencer y su postureo es el pan de cada día”.

Ante esta postura apareció otro sector defendiendo a la famosa pareja. Un usuario español señala: “Una cosa es los indigentes de Canadá y otra son los indigentes españoles. Los de Canadá como mínimo sabrán pedir por favor y decir lo siento”.

En relación a este debate, un usuario reflexiona: “Una locura de historia y puros comentarios políticos. Estamos re mal”.