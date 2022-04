Nuevos cruces entre estudiantes y la UNCuyo por el plan de estudios

Crece el malestar por el cambio de plan de estudios en la Facultad de Derecho de la UNCuyo y los estudiantes pidieron la intervención del Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura de Mendoza. Las autoridades de la unidad académica insistieron en que las medidas llevadas a cabo benefician a más del 85% de los estudiantes y fueron aprobadas por el Consejo Directivo con representación del estudiantado.

Esta semana los estudiantes que se oponen a los plazos de finalización establecidos por el nuevo Plan de estudios, realizaron una sentada en el ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. A nivel nacional, el 90% de las facultades públicas y privadas del país se vieron obligadas a cambiar los planes de estudios debido a las exigencias del Consejo Interuniversitario Nacional que plantea nuevos parámetros para las carreras de abogacía ajustando los perfiles a un profesional mediador, investigador, un abogado más actualizado no sólo en el hecho de ir a litigar.

El conflicto con los estudiantes surge a partir de la acreditación de dos planes en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), tras implementar el plan de estudios de 2016 aplicado en 2017, se estableció un plazo para dejar sin vigencia al viejo plan de estudios, el cual estaba previsto en principio, para marzo de 2023 ya que no es compatible la acreditación de dos planes de estudio paralelos de manera indefinida.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNCuyo estamos reclamando que se respeten nuestros derechos educativo!! Necesitamos del apoyo de todxs!!!#EliminacionDelPlazo2023 pic.twitter.com/nwsvnDbuE7 — Victoria Segovia Sat (@SegoviaSat) March 9, 2022

"En 2026 vence el plazo para aquellos estudiantes que eran del Plan 85/90 para que puedan recibirse con ese plan. Quienes tengan que cambiarse les borramos el rendimiento académico negativo que son años de carrera. Para recibirse todas las carreras tienen un plazo máximo que en nuestro caso es de 13 años, a quienes opten por el cambio no se les contarán los años anteriores y tendrán la posibilidad de rendir libre", dijo Matías Mussuto, secretario Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.

"La respuesta que ellos esperan es que el plazo se elimine pero no podemos tener dos planes simultáneos eternos. Tenemos que dejar sin vigencia alguno de ellos, sobre todo cuando el nuevo plan comience a tener egresados. No entendemos los motivos del reclamo, todas las medidas fueron aprobadas por el Consejo Directivo y se trabajó en una comisión con representación de los estudiantes consejeros. La extensión del plazo va acompañada de otras medidas que los benefician", agregó .

Por su parte, Victoria Segovia Sat, una de las estudiantes que está al frente del reclamo, explicó: "Nosotros ingresamos en el 2016 y en 2017 salió la resolución del nuevo plan de estudios. Nos dijeron que no podíamos recursar ninguna materia, o aprobamos o rendimos el 80% de la carrera libre".

"Nosotros que somos la última camada del plan 90, cumpliendo los requisitos para recibirnos en el 2023 tendríamos 7 años para recibirnos en total en una carrera que como mínimo tiene un promedio de egreso de 9 años y no porque los estudiantes no estudien... Nosotros ingresamos en una facultad que demanda como mínimo 8 horas de estudio diarias, si hay algo por lo que nos destacamos es por estudiar...", agregó Segovia Sat.

Desde la Facultad de Derecho explicaron que los cambios realizados involucran a más de 600 estudiantes de la carrera. "El plazo original era el 2023. A partir de ahí eran 7 años que tenían para poder concluir con el plan anterior. Este cambio no les cierra la posibilidad de estudiar ya que se aprobó en la misma propuesta una gran cantidad de medidas para aquellos que deciden voluntariamente cambiarse al plan 2017", explicó Mussuto.

Según las estadísticas aportadas por la universidad, el promedio de finalización de la carrera de abogacía es de 8 años y medio, contando la extensión que se da hoy son 4 años más lo que da un total de 11 años. "Con las medidas que se aprobaron más del 85% tienen resuelto el problema. Los que piden que no haya plazos en algunos casos son chicos que ingresaron en el año 1990 y tienen aprobadas 5 materias, en casos así ninguna extensión va a alcanzar", dijo el secretario académico.

Los estudiantes insistieron en que los plazos que otorga la facultad no contemplan la realidad académica que viven y decidieron presentar una nota como estudiantes autoconvocados pidiendo la participación del Ministerio de Educación y la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura de Mendoza en el conflicto.

"Somos prácticamente autodidactas en la facultad y por eso tenemos un promedio de egreso tan largo. No hay un plan estratégico y la tasa de egreso es muy baja. Si nos cambiamos de plan no tenemos la garantía de recibirnos rápido ya que nos agregan 21 materias a las que ya tenemos. Es como si tuviéramos dos carreras...", destacó Victoria Segovia Sat y agregó: "No estamos pidiendo que nos regalen el título, creemos en una excelencia académica que no sea excluyente ni para privilegiados".