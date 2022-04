Barbijo en escuelas: estos son los únicos distritos en los que no es obligatorio

El pasado 18 de marzo el Gobierno anunció que cada provincia podría definir si el uso de barbijo sería obligatorio u opcional en las escuelas, más allá de asegurar que siempre existió el derecho a la "libertad de acción" para tomar esa decisión. Lo confirmó Jaime Perczyk, ministro de Educación, quien declaró: "Desde ahora, cada jurisdicción educativa podrá tomar la decisión de utilizarlo o no, en línea con lo que decidan sus ministerios de Salud".

El Consejo Federal de Salud había sugerido continuar con el uso obligatorio del barbijo tras las recomendaciones del comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud de la Nación y la mesa de trabajo de Salud-Educación, en una reunión con la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef.

Incluso la ministra Carla Vizzotti advirtió que apoyaba esta recomendación para las escuelas explicando en diálogo con Radio 10 que el barbijo "es una de las herramientas que ha demostrado disminuir la transmisión de todos los virus respiratorios". Además había señalado que "la preocupación de todas las carteras sanitarias del país es el aumento de todas las enfermedades respiratorias en el ámbito escolar, donde todos los chicos están un tiempo prolongado con contacto permanente".

Aún así, tres distritos habían anunciado oficialmente que el uso del barbijo en las aulas era opcional: Mendoza, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se sumó hoy entonces a la lista de distritos donde el uso de barbijo en las escuelas no es obligatorio: El anuncio se realizó este miércoles por la tarde y la medida rige desde hoy, jueves 7 de abril.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia, explicó los motivos que llevaron a tomar finalmente la decisión: "En el Gobierno de la Provincia tenemos 10 semanas de descenso sostenido de casos de covid, el brote adelantado de influenza controlado, la campaña de vacunación contra la gripe iniciada y más del 95% de la población inmunizada contra el coronavirus. Con la llegada de los primeros fríos, la circulación de nuevas variantes, las clases presenciales y sin ningún aforo ni restricción, los casos no aumentan y estamos en una buena situación epidemiológica". Kreplak también destacó las prevenciones que ya se venían aplicando en los últimos tiempos por la pandemia: "Sostener los cuidados siempre fue la prioridad, pero aún más en niños y niñas. Por eso en las escuelas de el Gobierno de la Provincia se distribuyeron 33 mil medidores de dióxido de carbono para tener una adecuada ventilación y se aplicaron más de 295000 vacunas covid en 3000 escuelas".

De esta manera el ministro hizo el anuncio, advirtiendo que siguen recomendando que el barbijo se siga usando: "Es por esto que continuamos recomendando la utilización del tapabocas, pero desde el jueves 7 será optativo su uso en espacios laborales, recreativos y educativos. En el transporte público seguirá siendo obligatorio. Seguiremos monitoreando la situación epidemiológica, entregando barbijos en las escuelas, completando los esquemas de vacunación y realizando una vigilancia activa para que estas medidas las podamos sostener y nos acerquemos cada vez más a una plena normalidad".

En otras partes del mundo este debate parece empezar a llegar a su fin. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades recomienda que los niños de primario no usen barbijo. En Estados Unidos se argumenta desde universidades como Yale o la revista The Atlantic que no hay un sustento científico estable que compruebe algún beneficio por mantener el uso del tapabocas en las aulas. Sin embargo, hasta la fecha son apenas 4 los distritos argentinos en los que se ha decretado que ya no es obligatorio, y desde el Gobierno Nacional se sigue enviando un claro mensaje en contra de esta postura.