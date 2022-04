Nueva modalidad: le robaron la cuenta a una influencer y estafaron a decenas de personas

La bartender Sabry Rodriguez Cuack y algunos de sus seguidores fueron víctimas de una nueva modalidad de estafa, que la joven por suerte pudo detectar y truncar relativamente a tiempo. Pese a esto, varios cayeron en la trampa.

Esta mañana, a las 6 am, los seguidores de Sabry Rodriguez pudieron ver una historia suya que decía: "Vendo 600 dólares de urgencia a 188 pesos. Interesados enviarme privado". Un precio significativamente menor al que se consigue en el mercado del dólar blue, donde ronda los 200 pesos.

Atentos a esto, decenas de seguidores cayeron en la trampa de unos estafadores que le habían robado la cuenta a la influencer mendocina, quien ostenta casi 25 mil followers.

"Hola Sabry, estoy interesada". Los mensajes empezaron a llegar. "¿Los vendés todos juntos? Puedo comprar 200 dólares". Los estafadores calculaban cuánto era el monto y les daban un número de cuenta para que las víctimas transfieran su dinero": una de ellas llegó a depositarles el monto máximo, $112.800.

Muchos proponían encontrarse para hacer la transacción, pero del otro lado les respondían cosas como: "Estoy lejísimo, en una bodega de la calle Videla Aranda, tiene que ser por transferencia". Llama la atención que los estafadores usaban las mismas palabras con las que habla Sabrina, probablemente porque investigaron en sus conversaciones su modo de interactuar con los seguidores. También los lugares que frecuenta.

Alrededor de las 10 am, Sabry Rodriguez Cuack vio que en su whatsapp distintas personas le escribían por este asunto y ahí advirtió que no podía entrar a su cuenta de Instagram. Mientras tanto, muchos de sus seguidores caían en la trampa. "Yo no podía hacer nada, porque me cambiaron el mail y el número de teléfono"; contó a MDZ.

En ese momento, la bartender se comunicó con una abogada que la ayudó a salvar su cuenta de Instagram. "Tuve que entrar a Instagram web, clickear la opción de que me hackearon la cuenta y me pidieron que envíe un video siguiendo ciertos requisitos. Así, en Instagram verificaron que las fotos de mi cuenta corresponden con el video y me enviaron un código de recuperación".

Afortunadamente para la influencer, quien desde hace años trabaja con sus redes sociales, en el lapso de 3 horas pudo recuperar su cuenta. Mientras tanto, algunos de los seguidores que fueron estafados también recuperaron el dinero cuando denunciaron la estafa al banco, pero no ha sido el caso de todos.

Los estafadores operan desde Salta y Buenos Aires, según pudo saber Sabry Rodriguez Cuack, quien amablemente narró a MDZ su historia a fin de evitar que esto siga sucediendo con otras personas.