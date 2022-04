"Esto no es PedidosYa": sancionaron al operador del SEC de la desafortunada respuesta

Este lunes, 4 de abril, un usuario de Twitter compartió en su cuenta la indignante respuesta que recibió al solicitar que enviaran con urgencia una ambulancia. El operador que tomó su llamada pertenece al Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) y le contestó: "Esto no es PedidosYa".

Tomás Balegno (27) es el mendocino que a través de la red social denunció la indignante situación y la respuesta que le dieron al pedir con urgencia una ambulancia para una mujer que había tenido un accidente y estaba inconsciente.

El siniestro ocurrió este lunes en la esquina de Benjamín Matienzo y O'Higgins de Godoy Cruz, Mendoza. Balegno presenció la colisión y junto a otra mujer, que se acercó primero hasta el auto, intentaron comunicarse con el 911 para pedir una ambulancia de forma inmediata.

“Creo que está inconsciente porque respira, pero no reacciona. La mujer no me habla y tampoco se mueve”, le expresó Tomás al operador. A lo que este respondió: “Bueno, ya en un rato mandamos una ambulancia”.

“OK, pero por favor que sea lo antes posible”, insistió el joven. Fue en ese momento que quien estaba del otro lado del teléfono en la línea del 911 le dio una indignante respuesta que no esperaba. “De la nada y de forma totalmente sobradora, me dice: 'esto no es PedidosYa'".

El tweet que publicó Tomás Balegno.

En el Ministerio de Salud tomaron conocimiento del hecho, escucharon la grabación de la llamada y le solicitaron al operador del SEC que presentara un descargo al respecto. A partir de allí, decidieron suspenderlo por cinco días, los cuales se le descontarán de su sueldo.

"El operador ha sido suspendido por cinco días, no ha tenido sanciones previas por su trabajo", confirmaron desde Salud a MDZ. El operador, que ya lleva una larga trayectoria en el SEC, reconoció su error y pidió disculpas a través del descargo que se le solicitó.

Si bien esa mañana del llamado hubo varios accidentes en distintos puntos de la provincia y muchas de las ambulancias estaban ocupadas, "nada justifica la respuesta" que le dio a Tomás Balegno vía telefónica.

“Se entiende que los operadores del SEC no pueden mandar una ambulancia cada vez que llaman, pero el trato fue totalmente absurdo y es una falta de respeto por parte de alguien que trabaja en algo tan crucial”, expresó a MDZ el joven que denunció el caso.