Tras un accidente, llamó al 911 pidiendo una ambulancia y el operador le dio una indignante respuesta

Un usuario de Twitter compartió en su cuenta la indignante respuesta que recibió desde el 911 al solicitar que enviaran con urgencia una ambulancia. “Inoperancia y soberbia ante una situación grave”, sentenció en su publicación.

Las redes sociales se han convertido en un espacio de denuncia para muchos usuarios que buscan visibilizar ciertas situaciones que no pueden pasar desapercibidas. Este fue el caso de Tomás Balegno (27) un mendocino que intentó asistir a una mujer de alrededor de 35 años que tuvo un accidente.

El accidente tuvo lugar el lunes 4 de abril, en la esquina de Benjamín Matienzo y O'Higgins de Godoy Cruz, Mendoza. Balegno presenció la coalición y junto a otra mujer, que se acercó primero hasta el auto, intentaron comunicarse con el 911 para pedir una ambulancia con urgencia.

“Al acercarme al auto me doy cuenta que la mujer que conducía no reaccionaba. Respiraba pero estaba inconsciente, no se movía”, recuerda el hombre y añade: “por eso llamo al 911 para que me comuniquen con el Servicio Coordinado de Emergencias y comienzo a describir la situación”.

Cuando Balegno le relata al operador lo sucedido y hace hincapié la necesidad de que envíen una ambulancia hasta el lugar del hecho, recibió una respuesta del otro lado del teléfono que lo dejó atónito.

El joven contó a MDZ en detalle cómo fue el diálogo que tuvo con el operador

“Creo que está inconsciente porque respira, pero no reacciona. La mujer no me habla y tampoco se mueve”, expresó Balegno al operador.

“Bueno, ya en un rato mandamos una ambulancia”, dijo el operador. “OK, pero por favor que sea lo antes posible”, insistió el joven.

Fue en ese momento que quien estaba del otro lado del teléfono en la línea del 911 le dio una indignante respuesta que no esperaba. “De la nada y de forma totalmente sobradora me dice: esto no es PedidosYa".

Inmediatamente Balegno le dijo: “Yo no te pedí comida, te pedí una ambulancia”. Según el joven, en ese momento el operador se excusó respondiendo que la mujer no tenía gravedad y que en ese momento estaban con otros accidentes más graves. El tweet de Balegno denunciando lo ocurrido.

El hombre contó que la ambulancia demoró más de 40 minutos desde que hizo el llamado. Sin embargo, la suyo no había sido la primera comunicación con el 911 luego del accidente. “Unos vecinos vieron por la ventana de sus casas lo que pasó y llamaron, también la mujer que se acercó primero al auto que tuvo el accidente”.

Quienes finalmente llegan a asistir a la mujer son los bomberos, ellos fueron los encargados de colocarla en una posición cómoda en su asiento, “ahí reaccionó y dijo que le dolía mucho la cabeza, luego volvió a desvanecerse”.

Tomás Balegno no sale de su asombro, “se entiende que los operadores del SEC no pueden mandar una ambulancia cada vez que llaman, pero el trato fue totalmente absurdo y es una falta de respeto por parte de alguien que trabaja en algo tan crucial”, comentó el joven a MDZ.

“Claramente esta no es la primera vez que pasa, como antecedente está el caso de Florencia Romano que, salvando las distancias y la enorme gravedad, también no se le dio atención al llamado del 911”, sostiene el hombre y sentencia “esto es algo en lo que se debería trabajar”.

El auxilio que nunca llegó

En la provincia de Mendoza hay otros casos que se encuentran en la memoria colectiva de los ciudadanos. Uno de ellos es el de Florencia Romano, la adolescente de 14 años que fue engañada y asesinada por Pablo Arancibia. El asesino le propinó varios golpes y la estranguló. Se comprobó que alguien pidió ayuda al 911 al escuchar que Florencia pedía auxilio, pero no se envió un móvil a pesar de que había una comisaría a pocas cuadras del lugar.

También está el caso de la familia de turistas de Venezuela que murió en un hotel de Mendoza tras inhalar monóxido de carbono. Uno de ellos se comunicó al 911 pidiendo ayuda pero no recibió asistencia, como consecuencia murió Carmen Tovar Nacuare (55) y su hijo Valentino González Tovar (23).