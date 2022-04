El aumento de la jornada escolar genera repudio por parte de los docentes

La propuesta del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, respecto a la extensión de la carga horaria en las escuelas primarias del país tomó por sorpresa a los docentes mendocinos y al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), quienes manifestaron su preocupación y pidieron ser convocados para debatir.

Los docentes de nivel primario que se desempeñan en las escuelas de gestión pública de la provincia de Mendoza se mostraron sorprendidos ante el anuncio del titular de la cartera educativa nacional sobre la posibilidad de extender la jornada escolar a 5 horas. Dicha medida será presentada el viernes en la Asamblea del Consejo Federal de Educación que se realizará en Tierra del Fuego.

A nivel nacional, la extensión horaria que llevaría la jornada escolar de 4 a 5 horas supondría un total de 38 días más de clases pero, en el caso de Mendoza, no tendría un gran impacto ya que cuenta con 30 minutos más de clases en relación a las otras provincias desde el año 1969 por un decreto del ex gobernador Rodolfo Gabrielli.

"Hemos recibido esta noticia anoche por los medios, esperamos que nuestro director General de Escuelas deje en claro que Mendoza ya tiene media hora más y más días de clases ya que empezamos el 21 de febrero este año, a diferencia de otras provincias que comenzaron el 3 de marzo", destacó Carina Sedano, titular del SUTE.

Desde el sindicato docente destacaron que esperan ser convocados a debatir sobre el proyecto mencionado por el ministro Perczyk. "Tenemos la claridad que hay que analizar en una paritaria las condiciones laborales de los trabajadores. Estamos esperando que nos convoquen para discutir sobre lo que es calidad educativa en Mendoza", dijo Sedano y agregó: "Una extensión en la jornada no deriva en mayor calidad educativa, tienen que garantizar salarios, infraestructura, capacitación en servicios para que los docentes debatan el proyecto educativo en las escuelas y discutan sobre sus prácticas educativas. Se debe debatir qué cantidad de estudiantes tienen que estar en las aulas, tenemos cursos superpoblados donde faltan los bancos y las sillas".

En el mismo sentido, Vanina quien se desempeña como maestra de tercer grado en una escuela de Las Heras se mostró en contra de la medida y dijo: "En primer lugar deberían reconocer salarialmente la media hora de más que venimos cumpliendo desde hace años. Resolver los problemas educativos con media hora más no es viable sino incorrecto y alejado de la realidad" y agregó: "No se piensa en las infancias, los niños más pequeños no tienen tanta capacidad de atención y para las compañeras que hacen doble turno, la extensión de la jornada sería un exceso de carga en relación a la jornada laboral establecida por ley".

Según la titular del gremio docente, la extensión horaria propuesta puede provocar superposiciones que afecten a docentes y celadores ya que no podrán llegar a horario a otras escuelas sumado a la problemática por los edificios compartidos. "En el caso de los celadores hay que verificar la cantidad existente por sección. La extensión de la jornada va a influir en los celadores porque hacen contraturnos de 5 horas, trabajan 6 horas y media. Si extendemos la jornada los celadores no pueden hacer contraturno", destacó Sedano.

Otro de los puntos negativos que mencionaron desde el gremio en relación a la propuesta para extender la jornada escolar es lo referido a infraestructura escolar. "No tenemos muchos edificios en condiciones y se propone extender una jornada provocando que los estudiantes estén más tiempo en escuelas que no están en un estado óptimo", dijo.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) se realizó una convocatoria para que todos los gremios docentes provinciales debatan sobre las acciones a realizar con esta medida y la influencia que tiene en las condiciones laborales de los trabajadores.