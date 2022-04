Mundial de la Pizza: así viven los argentinos el sueño de ganar en Italia

Argentinos están participando de la 29° edición del Campeonato Mundial de la Pizza, que comenzó hoy en Parma, Italia. Mauro Dávila es uno de los integrantes del equipo local y habló en MDZ Radio sobre cómo afrontan esta dura competencia que comenzó hoy.

Primero, Mauro Dávila contó que llegaron al Campeonato Mundial de la Pizza, donde hay más de 500 inscriptos de 40 países. Todos son maestros pizzeros desde hace muchos años y uno de ellos ganó el Campeonato Argentino de la Pizza en 2019, el cual tenía como uno de sus premios la participación en este concurso italiano, que por la pandemia ha tenido su próxima edición este año.

El equipo argentino va a participar en la categoría "pizza in teglia, que es una pizza al molde de 60 cm por 40, rectangular, que requiere de una técnica especial; con pizza in pala, que es como la anterior pero sin el molde, va directamente sobre el piso del horno; con la pizza clásica; con la napoletana, que no es la napolitana de Argentina, sino la que hacen en Nápoli y con pizza sin gluten".

Sobre las expectativas para ganar este mundial, Dávila confesó: "Es difícil, para que te des una idea en la categoría 'Estilo libre', que básicamente es acrobacia con masa de pizza, un asiático todos los años está entre los 3 primeros. Tenemos posibilidades, pero son muchos equipos de todo el mundo. Y también sabemos que los italianos 'la tienen ataca acá'".

Parte del equipo argentino que compite en el Campeonato Mundial de la Pizza

¿Cómo compiten? "Tienen reglamentos y parámetros a seguir, no podemos presentar una pizza al estilo argentino. Hay que ajustarse a lo que ellos están acostumbrados. Por ejemplo, yo hago mucho la pizza con huevo, pero si la preparo acá no te digo que te descalifican, pero casi. Y con ananá ni hablar", expresó.

Es que para los italianos, contó el entrevistado, la masa de la pizza es la protagonista. La técnica y los ingredientes acompañan. Por eso, los jurados evalúan: técnica, ingredientes para amasar, hidratación de la masa, sabor, crocancia, punto de cocción y muchísimos factores más. Hay jurados súper especializados, gente que sólo se dedica a la fermentación, por ejemplo".

Finalmente, Dávila indicó que en Italia "se usa mucha hidratación de la masa. Al 80%, es decir que por kilo de harina lleva 800 cm3 de agua, que es muchísimo".

Lo representantes argentinos en el Campeonato Mundial de la Pizza son Miguel Villalba, Hugo Bazán, Federico Domínguez Fontán, Diego Dávila Gasco, Mauro Dávila, y Javier Labaké.