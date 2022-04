El psicoanalista argentino Juan David Nasio, radicado desde 1969 en París, ha publicado libro que resulta de un extenso estudio sobre la depresión. Su larga experiencia de terapeuta le lleva a decir sin vacilar: "Sí, la depresión se cura". A pedido de Jacques Lacan revisó la traducción al español de sus Escritos. También fue Lacan quien lo invitó, en 1979, a intervenir en su Seminario donde presentó un escrito conocido como “El magnífico niño del psicoanálisis”. En 1986, Nasio fundó los “Seminarios Psicoanalíticos de París” un espacio para formar psicoanalistas y transmitir el psicoanálisis a todos los profesionales de salud mental. En 1999 recibió en Francia la Legión de Honor y la Orden del Mérito en 2004. Es un autor con más de 33 libros traducidos a catorce idiomas y habló con MDZ sobre la depresión, tema que aborda en su último libro.

El último libro de Nasio sintetiza un extenso estudio en torno a la depresión

A lo largo de esta publicación el doctor Nasio ilustra con casos clínicos lo que uno debe saber frente al paciente deprimido. Así desfilan por sus páginas los casos de Alejandro, Francisca, Michiko, Alicia, Lorenzo, Clara y Benjamín, entre otros. Algunos de los síntomas del síndrome depresivo para Nasio son: la tristeza (que tiene una intensidad diferente en la depresión), la desesperanza, el abatimiento y el menosprecio.

-¿Por qué afirma que la depresión es la pérdida de una ilusión?

-La depresión puede definirse desde dos puntos de vista distintos y complementarios, el descriptivo y el psicoanalítico. Desde el punto de vista descriptivo la depresión es un conjunto de síntomas observables entre los cuales el más destacable es el humor anormalmente triste. La depresión es de este modo, un trastorno del estado emocional. Desde el punto de vista psicoanalítico, lo que conjeturo es que las causas invisibles del humor anormalmente triste de la persona que está sentada frente a mí y que la oigo quejarse de los otros y de sí misma, me digo que su tristeza ha sido provocada por una pérdida, la pérdida no solo de un objeto exterior sino también la de un objeto interior, de algo dentro de sí misma, de algo de ella misma y para decirlo todo, la perdida de una ilusión. En verdad, el deprimido está triste no solo porque ha perdido lo que tenía sino porque ha perdido lo que era o debería decir, porque ha perdido la ilusión que le daba la fuerza de ser lo que era.

-¿Cómo piensa entonces la dirección de la cura en la depresión?

-No me ocupo solamente del hombre deprimido, sino del hombre narcisista que se esconde detrás del deprimido. Del mismo modo, no me ocupo de la tristeza depresiva sino de la doble ilusión narcisista cuya pérdida ha dado lugar a la tristeza depresiva. Cuando estoy frente a un ser triste, no olvido jamás buscar el rencor asociado a su tristeza y revelárselo con tacto.

-En su libro habla sobre el coronavirus y propone la denominación "depresión covid-19"...

-Efectivamente. En este libro comparto mi experiencia como psiquiatra y psicoanalista en el tratamiento de pacientes que se han deprimido porque no han soportado la opresión de esta pandemia interminable, Si pensamos en las tensiones psicológicas que se han acumulado desde el primer confinamiento, en los desconfinamientos y reconfinamientos sucesivos y con la amenaza presente del virus constatamos más pacientes que se deprimen y por la misma razón. Me sorprendió tanto este tipo de depresión pandémica que la bauticé depresión dovid-19 que considero una variante inédita de la depresión clásica que es más leve en la intensidad de sus síntomas y más breve en su duración. Mientras que lo que desencadena la depresión clásica es el impacto masivo de un choque emocional, lo que desencadena la depresión dovid-19 es una sucesión de privaciones, de injusticias y de frustraciones ansiógenas e insoportables. Así, excedido por la angustia, el futuro deprimido covid-19 se irrita fácilmente, se cansa de irritarse y poco a poco se desliza la depresión. Ud. me preguntará además si todos podemos caer en la depresión dovid-19. Y mi respuesta es “no”. Sólo se deprimirán las personas ya muy ansiosas que no logran soportar las múltiples restricciones impuestas por la crisis.

En el texto de Nasio hay más, mucho más, donde el lector encontrará el espíritu de investigación que caracteriza a Juan David Nasio, pero también la claridad para explicar aquello que nos resulta imposible de soportar, la angustia que para el neurótico cobra distintos nombres, desde el aburrimiento hasta lo intolerable. Nasio enuncia de modo indicativo todas esas variables con una elucidación de los conceptos analíticos precisos que invitan a todos a la afirmación que sí, que el psicoanálisis es posible y efectivo y continúa vigente.

Este libro, al igual que otras publicaciones de Nasio, nos brinda la posibilidad de abrir un interrogante a aquellas cuestiones personales que no funcionan y nos enreda en nuestras experiencias cotidianas. Y además conocer que siempre hay una salida posible para ello.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta