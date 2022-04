Este es el libro de economía elegido por Marcos Galperin

Un hábito que no solo ayuda a mantener el cerebro activo sino a expandirlo es la lectura. A través de esta es que podemos descubrir infinidad de información que nos sirva para crecer tanto en el ámbito profesional como personal. Incluso son herramientas que nos pueden hacer cambiar nuestro punto de vista. Conociendo el poder de los libros es que Marcos Galperin compartió uno de sus títulos favoritos a través de su cuenta de Twitter.

"Salió el libro de Arbusta, una maravillosa historia de un emprendimiento que le está cambiando la vida, dando empleo y capacitando en tecnología a más de 300 jóvenes en América Latina. El 57% son mujeres, provenientes de contextos socioeconómicos frágiles", tuiteó hace un tiempo atrás Marcos Galperin.



La potencia del talento no mirado: La experiencia de ARBUSTA, una empresa latinoamericana de tecnología

El libro Arbusta: la potencia del talento no mirado, escrito por Carlos March y Andrea Vulcano, habla sobre la historia de la startup argentina Arbusta, una empresa de menos de diez años que se enfoca en capacitar a gente de barrios vulnerables para que puedan ser empleados dentro de la empresa.

La idea de la empresa es darle a las personas de barrios populares la oportunidad de ingresar en la industria del mundo digital con el fin de tener un impacto positivo en la comunidad.

Lo “revolucionario” de Arbusta es que no se fija en la experiencia solo en el talento de los jóvenes, por lo que incluso han contratado en varias ocasiones a personas que no tenían el “currículum ideal” pero si la capacidad de desarrollarse, no solo en la empresa sino en el mundo profesional en general. Con la idea de que puedan aprender a trabajar trabajando.



Fuente: Time

La historia de Marcos Galperin con MercadoLibre

La idea de MercadoLibre comenzó a dar vueltas en la cabeza de Marcos Galperin cuando se encontraba estudiando en la Universidad de Stanford. Desde la idea hasta que el proyecto se puso en marcha pasó muy poco tiempo, y en cuestión de unos años había logrado construir el imperio que significa hoy en día Mercado Libre.

Durante años se lo podía ver a Marcos Galperin caminando por las oficinas de MercadoLibre en Buenos Aires como un empleado más, vistiendo jeans y tenis. Incluso, algunas personas podían llegar a no saber quién era, todo gracias a su perfil bajo.

En el año 2020 decidió renunciar a su puesto de CEO y presidente de Mercado Libre en Argentina para mudarse a Montevideo, Uruguay, y desde ahí enfocarse en su nuevo rol como Jefe de operaciones de la empresa.

¿Has leído el libro recomendado por Galperin? ¿Qué otro libro recomendarías?