Este es el grado de estudios de Alice Walton

En el 2020, Alice Walton se convirtió en la mujer más rica del mundo luego de haber heredado el liderazgo de la cadena supermercados Walmart, que fundó su padre en 1962. La empresaria de 74 años siempre se describió como una mujer austera y aunque esté rodeada de lujos, no le gusta demostrar extravagancia.

Hija de Sam Walton y de Helen Robson, nació el 7 de octubre de 1949 en Arkansas, quienes constituyeron una de las familias más poderosas y millonarias de Estados Unidos y del mundo. Además, tiene tres hermanos mayores, Samuel, John y James, quienes también heredaron la fortuna de sus padres.

Para continuar con los negocios familiares, Alice Walton estudió administración de empresas en San Antonio y en 1971 recibió el título en economía y finanzas expedido por la Trinity University. Sus inicios laborales fueron en la sección de ropa para niños en Walmart y con el tiempo fue tomando más responsabilidades.

Fuente: Wikipedia.

Alice Walton: pasión por los caballos y la vida tranquila

Se casó en dos ocasiones, la primera vez a los 24 años, y nunca tuvo hijos ya que otorgó esta dedicación a cuidar a sus caballos. Por ello compró un terreno en Millsap, Texas, un pueblo de 500 habitantes que le permite criar con mucha tranquilidad a los equinos y más tarde compró una vivienda en Nueva Orleans, Luisiana.

Si bien creció en una familia millonaria, siempre mantuvo el perfil bajo y el contacto con la realidad. En una ocasión bromeó con que sabía exacto el precio del kilo de lechuga, ya que su padre le enseñó a entender el valor de los precios para controlar los gastos mejor que sus competidores.

"Walton no tiene el aspecto de una matrona cara de Park Avenue: su cara está bronceada y curtida, y no muestra signos de haber sido sometida al bisturí del cirujano. Lleva el pelo gris acero recogido en un moño desordenado", reseñó la revista The New Yorker en 2011.

Y agregaron: "Para ser una persona muy rica, vive con relativa modestia: la casa de su rancho en Texas, tiene una única planta (…) y cuando sus invitados la visitan, ella misma cocina la cena, aunque cuenta con ayuda para la limpieza".

Sam Walton conoció el esfuerzo y el trabajo desde muy chico al haber nacido en una familia de clase media perjudicada por la Gran Depresión. Hoy, sus hijos continúan su legado y Walmart se convirtió en la mayor corporación pública del mundo con presencia en todo el mundo desde Latinoamérica hasta Europa y Asia.



¿Qué opinas de la vida austera y alejada de los lujos que vive Alice Walton?