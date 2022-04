Es pediatra, tuvo una reacción inesperada con un niño con autismo y se hizo viral

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo. El autismo -también denominado trastorno del espectro autista (TEA)- se constituye por un un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Las características pueden diagnosticarse en la infancia del niño como por ejemplo algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación, dificultad para prestar atención o incluso para pasar de una actividad a otra.

Diego Tosar, padre de un niño con TEA relató en un hilo de Twitter la situación que vivió con Joaquín, su hijo de 11 años, cuando llegaron a la puerta de urgencias de un hospital uruguayo el pasado domingo. "Ayer tuvimos que ir a la puerta de urgencia con Joaco, mi hijo de 11 con autismo. Después de una espera razonable nos tocó entrar y nos atendió alguien que resultó que no era un pediatra más", comenzó a explicar en el primer tuit.

El pediatra, Eduardo Regueira, ya había atendido con anterioridad pacientes con trastorno del espectro autista. "Intentó auscultarlo pero no pudo. A Joaco le da terror, creo que lo asocia a una extracción de sangre y no había forma. El pediatra se tomó todo el tiempo del mundo y buscó por un lado y por otro pero Joaco no quería", continuó explicando Tosar. Si bien no se conoce con exactitud las causas del TEA y tampoco se manifiesta igual en todas las personas, los signos para su detección si son advertibles. Algunos son las dificultades para entablar relaciones sociales y problemas con el lenguaje corporal o el contacto visual.

"Ante esa situación nos dijo, 'vamos… vamos a dar una vuelta'. Y todos, empezamos a caminar por el policlínico y nos dijo de salir para afuera. Joaco iba contento y hasta le agarró la mano. Me preguntó si estaba en auto y nos acompaño 2 cuadras hasta el auto. Cuando llegamos, Joaco se subió al auto y el pediatra con una gran maniobra logró auscultarlo y descartamos algo mas grave. ¿Qué más decir? Ese pediatra es Eduardo Regueira y lo que hizo fue una clase de trato a personas con autismo. Gracias crack! a vos y a Flavia Irisarri por estar!", concluyó el padre del niño con TEA.

El tuit que cuenta con más de 35 mil me gustas recibió decenas de felicitaciones para el doctor Regueira, quien contestó que son los médicos quienes tienen que adaptarse a cada situación y cuadro clínico. El pediatra también explicó a MDZ que ante esta situación y en base a su experiencia. optó por salir del hospital y que Joaquín estuviera cómodo en su auto. Además, agregó que los papás del niño, Diego y Flavia, son "dos personas increíbles" porque manejaron la situación con mucho amor, paciencia y sobre todo compasión.