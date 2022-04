Quiere ser azafata, recibió una inesperada respuesta de la aerolínea y se volvió viral

Desde ayer, lunes 25 de abril, circula por las redes sociales el testimonio de una joven argentina que contó que se presentó a un llamado para ser azafata de una aerolínea. La entrevista no salió como esperaba y, según cuenta, no fue admitida por una razón que generó gran polémica y se hizo viral.

Josefina Macchi publicó un testimonio en sus redes sociales asegurando que fue discriminada cuando se presentó a una entrevista en la empresa aérea Emirates Airlines. Su tuit se volvió viral y muchas otras personas contaron experiencias similares en entrevistas laborales y brindaron su opinión sobre lo que le sucedió.

El tweet viral de Josefina Macchi

"En la primera instancia, nos ponían en parejas. Había que hablar con tu compañera y luego yo tenía que presentarla ante todos y ella me presentaba a mí con la información que nos dábamos la una a la otra. Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite", publicó Macchi para dar a conocer que el nivel de inglés de la otra aspirante era más bajo que el de ella.

La joven continúa su relato contando que cuando comunicaron quiénes eran las elegidas, ella no estaba entre las candidatas. "Yo sabía que mi problema no fue el inglés. Y estaba impecable, ¿cuál podría ser el problema?", se preguntó.

Sus dudas la llevaron a acercarse a quién realizaba la entrevista y consultara: "¿Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?". "Honestamente, necesitas bajar de peso. Sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenes que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”, publicó Macchi sobre la respuesta que le brindaron.

La respuesta que recibió por parte de la entrevistadora de la empresa.

La publicación contando la situación incómoda que vivió se viralizó, sumó más de 88 mil likes y 17 mil retweets. "Me daba vergüenza hablar de esto. No puedo creer el apoyo. Me daba vergüenza decirle a mis amigas que no entré por estar excedida de peso. Es muy triste", comentó en el hilo recibió más de 1.600 comentarios solidarizándose con la joven y contando sus propias experiencias en situaciones similares.

Desde la aerolínea expresaron su preocupación por lo sucedido y aseguraron, a La Nación, que están investigando el caso. “En la Argentina trabajamos con una empresa socia externa para apoyar nuestras necesidades de contratación de tripulación de cabina”, aclararon.

Respecto a los requisitos que se solicitan para ingresar a sus equipos laborales, la empresa comparte en su página que, para postularse como tripulante de cabina se debe tener al menos 21 años, llegar hasta los 212 centímetros estando en puntas de pie, tener una altura mínima de 160 centímetros, haberse recibido del secundario, tener fluidez en inglés (escrito y hablado), no tener tatuajes visibles, ser capaz de adaptarse a nuevas personas, lugares y situaciones; y ser físicamente apto para este exigente rol con un índice de masa corporal saludable.

El tweet de Josefina Macchi llegó hasta personal del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo y fueron ellos quienes la contactaron y recomendaron que realizara la denuncia contra la aerolínea Emirates Airlines.