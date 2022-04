Es argentina, emigró a París con el amor de su vida y está viviendo su cuento de hadas

"Si me decías hace 10 años que algún día iba a vivir en París, con el amor de mi vida, viviendo frente a un Boulevard hermoso y en un departamento soñado no me lo creía. No era para mi, ni menos para alguien con billetera argentina. Y acá estoy ahora: los sueños se cumplen", tuiteó Antonella Belluccini. Su posteo superó los 63 mil me gusta y es que, ¿quién no quisiera estar en Francia?

Belluccini es psicóloga recibida en la Universidad de Rosario, Community Managment, Product Manager y Diseñadora UX/UI. Durante muchos años planeó el emigrar a Europa y fue durante la pandemia que se mudaron juntos con su pareja y decidieron emprender su aventura. "Él siempre eligió París porque hay universidades prestigiosas que fueron la cuna de la psicología en su momento, y se preparó durante 5 años para eso. Yo adoraba la idea del París romántico de Rayuela, pero no había estudiado francés más que dos meses. Igual decidí arriesgarme y aprender in-situ. Fue así que sacamos esos pasajes con muchas cosquillas en la panza y nos fuimos a concretar nuestro sueño", contó la diseñadora a MDZ explicando llegaron a mudarse a Europa en octubre del 2020.

El posteo recibió cientos de comentarios felicitándola y compartiendo su alegría por ella; otros usuarios de la red le preguntaron cómo había hecho su sueño realidad. Belluccini trabaja medio tiempo como diseñadora de productos digitales o también conocido como Diseño UX/UI, a distancia para una empresa estadounidense; además de crear contenido para sus cuentas de Instagram y Twitter. Cuenta que está buscando un trabajo tiempo completo y que tiene entrevistas de trabajo pero que la realidad es que el idioma francés es un requisito indispensable y ella aún está aprendiendo por medio de clases virtuales y en la Cruz Roja del Pantheon de París. Mientras tanto, trabaja cuidando niños y eventualmente en cafeterías, a donde afirma que aprende mucho.

Los comentarios son mayormente positivos, sin embargo, algunos internautas decidieron criticarla y juzgarla por haberse referido a su pareja como "el amor de su vida". Como si fuera necesario, Belluccini salió a explicar en otro tuit que "ese es mi sentimiento, después si en el futuro no es, no lo llamare así. Pero es un amor que deseé y amé mucho y tenemos una historia bastante particular, así que lo siento así ahora".

La pareja se conoció en noviembre del 2011, cuando Gastón se graduaba de psicólogo. "Siempre pienso que fue el tipo de amor que todos criticamos ahora: el amor a primera vista. Yo era adolescente y creía firmemente en eso y en todas las historias de Disney que tan mal nos hicieron [se ríe]. Pero no puedo evitar ser una romántica empedernida, así que fiel a mi esencia: me enamore a primera vista. Literal lo miré a los ojos y me quedé fascinada", contó la diseñadora. Si bien fue un sentimiento mutuo -aseguró-, él estaba en pareja y fue así como pasaron alrededor de 5 años.

Después de un tiempo, él se separo y se reencontraron. "Confirmamos que ese amor estuvo latente e intacto y lo concretamos. La gente me criticó por decir que 'es el amor de mi vida' pero 10 años después lo confirmo cada día, tenemos un sentimiento muy lindo y muy fuerte y es ese tipo de amor en este momento. ¿Quién sabrá en unos años? Poco me importa. Vivo el presente", aseguró Belluccini.

Con respecto a los planes a futuro, la pareja desea quedarse en Francia por un tiempo más. En un principio migraron solo por 6 meses pero debido a las restricciones por la pandemia por covid-19, les resultó imposible recorrer París por lo que decidieron seguir en el país. Un año y medio después, afirman que recién ahora están conociendo el verdadero espíritu de la ciudad de las luces. Su idea es recorrer varios países del continente, por lo que suponen que seguirán viviendo allá al menos 2 años más y en el medio realizarán viajes a Argentina.

Belluccini asegura que aman mucho a su familia y amigos por lo que su lugar está en Argentina y estos próximos años evaluarán su fecha de regreso. "Pero vivimos el día a día, entonces no sabemos si cambiaremos de opinión o no. Respetamos lo que vamos sintiendo y esto es 'por ahora' más que 'para siempre'. Sí logramos hacer teletrabajo los dos, supongo que haremos un recorrido mucho más libre", asegura esperanzada la diseñadora.