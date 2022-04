Panaderos amenazan con subir el precio del pan por un incumplimiento del Gobierno nacional

Tras una reunión con Roberto Feletti el pasado 29 de marzo, los panaderos de todo el país acordaron con el Gobierno la entrega de harina subsidiada a los locales para mantener los precios. Además, en el sector se puso como precio máximo que el kilo de pan cueste $270. Sin embargo, dueños de las panaderías mendocinas comentaron que ellos cumplieron congelando los precios, pero recibieron harina con un 20% de aumento.

Para este lunes, los panaderos locales esperaban ver reflejado el acuerdo al que habían llegado con la Secretaría de Comercio Interior, en el que se suponía que tenía que llegar harina subsidiada a las panaderías. Pero los comerciantes manifestaron que "están bastante lejos" y que esta situación de incumplimiento por parte de Nación "ya era de esperarse". Algunos dueños indicaron que al recibir la harina con aumento la semana pasada, hoy tomaron la decisión de aplicar un leve incremento en los productos.

"Estamos hablando de una nueva suba de precios, ellos querían que congelemos, pero la semana pasada recibirmos harina con un fuerte aumento. La principal suba la hicimos en las tortas y facturas, para este martes esperamos otro aumento en la grasa, lo que significa que cambiaría de nuevo el precio. El valor del pan no lo hemos tocado", informó el dueño de una panadería del centro mendocino a MDZ Online.

Por parte de la Asociación de Industriales Panaderos de Mendoza, el tesorero de la entidad, Walter Tirapu, puso el grito en el cielo y demostró su enojo por la situación. "No nos tomó por sorpresa que no haya bajado el precio de la harina. Sabíamos que esto iba a pasar y que no nos iba a llegar la harina subsidiada. Hubo expectativa en su momento, fue una medida para calmar las aguas", dijo a este medio.

"Esta situación ya la vivimos varias veces", subrayó indignado por el incumplimiento. Y agregó: "De pagar una bolsa de harina a $1.100, pasamos a pagarla a $2.100. Esperamos tomar medidas para la semana que viene, si sigue aumentando la harina, seguramente aumentaremos el precio del pan".

De la misma manera se expresó Cristian Di Betta a MDZ, presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza. "No solo nos aumenta la harina, que es lo principal. También suben los precios de la grasa, la levadura, margarina, lácteos y demás. Nosotros no podemos seguir escuchando excusas. A partir de mayo, seguramente habrá novedades de aumentos".

La explicación del Gobierno llegó rápidamente

Di Betta, que también mantiene un importante lugar en la cámara de los panaderos a nivel nacional, indicó que el mendocino Jorge Tanús emitió en sus redes una respuesta ante el reclamo del sector este lunes por la mañana. El expresidente de la Cámara de Diputados de la provincia dijo en Twitter que: "Un juez de Córdoba frenó el ingreso de fondos al Fideicomiso del Trigo, priorizando las ganancias de las grandes empresas exportadoras en desmedro del consumo interno y del precio del pan".

Tanús fue designado hace algunas semanas por el Gobierno nacional para dirigir el fondo estabilizador del precio del pan y ante la protesta y el enojo del sector, no dudó en responder manifestando que está todo trabado por una "situación judicial". Esta semana esperan tener novedades respecto al tema.