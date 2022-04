Ofelia Fernández es tendencia por una chicana a Horacio Rodríguez Larreta

Ofelia Fernández suele ser blanco de muchas críticas en la vida política argentina. Ya sea por su forma de actuar en las redes sociales o sus ideas políticas, siempre van a existir detractores que deseen que deje su puesto como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos.

Dentro de este contexto, la joven, que festejó recientemente su cumpleaños número 22, volvió a generar polémica y se convirtió e tendencia en redes sociales por un tuit contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La joven se hizo eco del tractorazo anunciado para este sábado, que generó amenazas de personalidades como el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y apoyos como los de los diputados de Juntos por el Cambio, que presentaron una medida cautelar para que las organizaciones del campo puedan manifestarse con tractores en la Ciudad.

Ofelia Fernández citó a un medio que publicaba esta noticia y comentó "Che, Larreta, si para vos cuando marcha un movimiento social hay que sacarles los planes ¿cuando marcha el campo hay que subir las retenciones? ¿o hay marchas buenas con tractores y marchas malas con pobres?".

El tuit publicado por la legisladora

La joven legisladora se refería en su tuit a los dichos de Rodríguez Larreta el pasado 5 de abril con motivo del acampe que ocurrió en la 9 de julio. Entonces, el jefe de gobierno porteño había declarado: "Les pedimos que les saquen los planes sociales; los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más". De la misma manera, había adelantado que la Policía tendría una postura más dura si volvieran a intentar acampar en la 9 de Julio.

En aquel momento Rodriguez Larreta también había asegurado que "hay gente que podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan".

Fernández cargó contra Horacio Rodríguez Larreta por sus declaraciones respecto al acampe en la 9 de Julio

Por lo polémico de la respuesta, y también por ser Ofelia Fernández, mucha gente se sumo a corregirla, insultarla, o simplemente demostrar que no estaban de acuerdo en los comentarios de su tuit, que -francamente- no contó con muchas adhesiones.

Entre los comentarios destacados hay uno de Iñaki Gutiérrez, un conocido joven libertario, que se ha demostrado en contra de la legisladora en múltiples ocasiones. "Hay marchas de quienes trabajan y marchas de quienes piden mas plata por no trabajar. Hay marchas que se hacen una vez por año y otras que se hacen todos los días. Hay marchas que te cagan la vida los días de semana y esta que se hace un sábado. Marchan los que te mantienen, Ofe", comentaba Gutiérrez.

Por otra parte, Gonza Vicenti exclamaba: "Entre el que marcha por su trabajo y el que la marcha es su trabajo…hay una diferencia abismal Ofelia, saludos". Un usuario que deja su opinión contraria de manera agresiva

La periodista Lourdes Marchese, por su parte, comentaba: "Con todo respeto legisladora. Quien le sacó el plan social y a los violentos que hicieron marcha en el congreso fue el gobierno nacional. El ministro Zabaleta. Y no fue por la marcha sino por la violencia esgrimida". A lo que otro usuario respondía irónicamente: "Lourdes le pusiste una palabra muy difícil, no va a entender". Un usuario perteneciente al bando de las organizaciones del campo Más usuarios marcan las diferencias entre el acampe y este caso Otros resaltan la realidad de que el paro sea un domingo y no un día de semana

"Che legisladora, más respeto para todos los que laburan y no rompen la paciencia a los demás durante 3 días cortando todo. La gente tiene hambre, la gente no da más, no todos tienen la suerte de haber tomado colegios. No tiren de la soga, estamos hartos, te quedó? ¡Basta!", comentaba alguien más criticando a Ofelia Fernández quien, una vez más, es tendencia en redes por su forma de entender la política.