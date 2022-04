Las reacciones en redes al nuevo impuesto a la renta extraordinaria

Tras el anuncio del impuesto a la renta "inesperada" o extraordinaria las redes volvieron a reaccionar. El ministro Martín Guzmán explicó "que hay ganancias inesperadas que no son fruto de inversión adicional o más contratación de empleo sino que no son fruto de un shock, sobre todo por la guerra" y que allí se aplicará este nuevo impuesto. Ante esta situación, el descontento y las críticas de la gente en las redes sociales no tardó en aparecer. Muchos aprovecharon para ironizar con el hecho mostrándose en contra de esta decisión.

Un usuario de Twitter ironiza: "Si lograste un peso con este gobierno en el poder pagás impuesto a la renta extraordinaria inesperada". Otro usuario cuestiona esta medida: "Renta extraordinaria, renta inesperada. ¿Qué sigue? ¿Renta inexplicable? ¿Renta dulce? Así hasta el infinito. En el adjetivo está la justificación".

Otros eligieron el humor como descargo. Un ejemplo es el de una persona que comenta: "Me acabo de encontrar 100 pesos en la calle. Espero que el gobierno no me cobre el impuesto a la renta extraordinaria. Por las dudas igual me compro un caramelo". A raíz de esto, otro le responde: "Ojo, el caramelo tributa Bienes Personales". Un usuario más hace un chiste similar. Después de sacarle una foto a un billete en un asiento de un bondi, bromea: "En el asiento del 60. Como el campo, me toca renta extraordinaria".

Mientras otra persona comenta en Twitter los hechos del día, otro se lamenta enfatizando en la creciente inflación económica del país: "Qué barata esta la infla de Marzo 2022".

Otra reacción muestra a un usuario que aprovecha el nuevo bono para peguntarse: "¿Recibir un IFE no cuenta como renta extraordinaria?" Uno le responde: Si el chino te da mal el vuelto, cuenta como renta extraordinaria. En el caso de que eso pasara, claro". Mientras tanto, otro le redobla la apuesta: "Y si no esperabas recibirla, ¿cuenta como renta inesperada?".