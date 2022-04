La ofensiva campaña que Burger King tuvo que levantar: los motivos

La compañía de comidas rápidas Burger King se metió en un grave problema. Fue luego de que saliera a la luz una nueva campaña publicitaria en España a la que los cristianos encontraron ofensiva. Las cuestionadas imágenes causaron tal polémica entre los internautas que la campaña debió ser retirada. Además, la compañía reconoció su error y pidió disculpas.

La campaña se presentaba como una secuencia irreverente pero cruzó el límite al utilizar frases religiosas en plena Semana Santa, una época muy importante para los cristianos.

"Tomad y comed todos de él. Que no lleva carne", decía uno de los carteles colocados en las calles de España. Este formaba parte de la campaña creada con el objetivo anunciar la hamburguesa vegetariana Big King Vegetal.

El primer cartel de la campaña

En otro cartel se leía: "Carne de mi carne", pero con la palabra 'carne' tachada y cambiada por 'vegetal'.

El cartel promocionando la hamburguesa vegana

Los carteles pasaron de la calle a las redes sociales, donde se viralizaron rápidamente y generaron una polémica que derivó en la creación de un hashtag con el mensaje #BoicotBurgerKing.

Este domingo, luego las reacciones negativas que tuvo la campaña, la compañía de comida rápida difundió un mensaje a modo de disculpa en Twitter, anunciando la retirada de la campaña y enfatizando en el error: "Pedimos disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por nuestra campaña dirigida a promocionar nuestros productos vegetales en Semana Santa. Nuestra intención nunca ha sido ofender a nadie y ya ha sido solicitada la retirada inmediata de la campaña".

Las disculpas no fueron suficientes. Tal vez por el encabezado, una fórmula tantas veces repetida por quienes no se hacen cargo de sus errores: no se responsabilizan por haber faltado el respeto a los cristianos sino que cargan el peso en quienes "se sintieron" ofendidos u agraviados. Por lo polémico del asunto, m

uchos usuarios de las redes se volcaron en contra de la suspensión de la campaña, demostrando como antes se habían realizado algunas con imágenes parecidas para otras religiones:

Un usuario resalta: "No queremos que la retieréis, sino que la amplieis a otras religiones, así nos echamos unas risas todos. Mucha libertad de expresión pero luego os faltan huevos para utilizarla" remarcando como se pide el mismo humor para todas las religiones. A lo que otro le responde con una campaña de la misma cadena, realizada en Costa Rica: La campaña en Costa Rica

Otro usuario sentencia: "Yo sí quiero que la retiren.. ofende mi fe. Si vos crees en la nada, es tu problema. Yo no me burlo de eso. Evidentemente no entendés la ofensa". A lo que otro le responde: "¿Por qué ofende tu fe, la promoción de una hamburguesa?". El diálogo sigue: "Porque usa una frase que tiene un significado divino.. no es marketing para vender hamburguesas Es como si usaran una frase de tu madre o tu padre para decir algo completamente diferente. Es un ejemplo, obviamente no tiene el contexto religioso" y la conversación finaliza con la opinión de un tercero: "Esa frase tiene un significado divino porque los católicos y cristianos hemos decidido dárselo, son palabras, no tienen divinidad por sí solas. Yo sí soy católica y no encuentro la campaña ofensiva". Usuarios discutiendo sobre la campaña de Burger King

Mientras tanto, un usuario se encargó de recopilar otras veces que se han realizado campañas que podrían ser ofensivas para otras religiones:

Del mismo modo, acabada la cena, repartió sopas con honda. pic.twitter.com/KusxEwrC6x — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) April 16, 2022

Dos usuarios se muestran consternados con el accionar de la cadena de comida rápida

Por último, un cura también aprovechó para dar su opinión y resaltó que les aconseja no volver más a Burger King "a ver si así aprendemos a respetar" juntando más de 15 mil likes: "Debido a vuestra campaña ofensiva contra la Eucaristía, aconsejo a mis más de 46.000 seguidores que no vuelvan a ir nunca a un establecimiento vuestro. A ver si así aprendemos a respetar".

Hola @burgerking_es. Debido a vuestra campaña ofensiva contra la Eucaristía, aconsejo a mis más de 46.000 seguidores que no vuelvan a ir nunca a un establecimiento vuestro. A ver si así aprendemos a respetar. #BoicotBurgerKing pic.twitter.com/4Q9PSfi9HN — P. Juan Manuel Góngora (@patergongora) April 16, 2022

Y vos, ¿tomas la campaña como ofensiva?, o por el contrario, ¿crees que las reacciones fueron desmedidas?